Гендиректор телеканала "1+1" приехал в штаб Зеленского
Александр Ткаченко заявил, что "пришел проведать кандидата".
Генеральный директор телеканала "1+1" Александр Ткаченко приехал в штаб кандидата в президенты шоумена Владимир Зеленского.
Как сообщает корреспондент theБабель, Ткаченко дали пропуск с надписью "Зе! Команда" и таким образом он имеет доступ в зал, в которую не пускают прессу.
На входе он объяснил журналистам, зачем приехал.
"Пришел проведать кандидата", - сказал ткаченко. На вопрос, собирается ли он навестить другого кандидата - Петра Порошенко - Ткаченко ответил отрицательно.
"Нет. Не имею такого желания" - сказал он.
Напомним, 11 апреля Порошенко принял участие в телепрограмме "Право на владу" на телеканале 1+1. Он в прямом эфире предложил Зеленскому приехать в студию, после чего тот включился в эфир по телефону и заявил, что находится во Франции. После непродолжительной перепалки с президентом Зеленский бросил трубку.
После инцидента Ткаченко пригрозил Порошенко судом из-за того, что тот "ворвался в эфир частной компании без приглашения".
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