Зеленскому вручили админпротокол из-за демонстрации бюллетеня

"Новый президент - новые правила. Все должны жить по закону!", - прокомментировал происходящее спикер штаба кандидата.

Зеленскому вручили админпротокол из-за демонстрации бюллетеня
Фото: Дмитрий Разумков / Facebook

Правоохранители вручили кандидату в президенты Украины шоумену Владимиру Зеленскому протокол об административном нарушении за то, что он показал свой заполненный бюллетень.

Об этом сообщил спикер штаба Зеленского Дмитрий Разумков.

"Новый президент - новые правила. Все должны жить по закону! Зеленскому вручают протокол об административном нарушении за то, что показал бюллетень", - написалон в Фейсбуке и прикрепил к посту несколько фото, на которых полицейские в присутствии Зеленского заполняют соответствующие документы.

Напомним, кандидат в президенты Украины Зеленский перед тем, как опустить бюллетень в урну, продемонстрировал его журналистам. После этого Зеленский спросил, можно ли так делать, а после отрицательного ответа сказал: "Я вам его не показывал".

После первого тура выборов на лидера Радикальной партии Олега Ляшко и нардепа Игоря Мосийчука за демонстрацию бюллетеней были составлены админпротоколы.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Кремль готовится упростить выдачу роSSийских паспортов жителям Д/ЛНР после выборов в УкраинеКремль готовится упростить выдачу роSSийских паспортов жителям Д/ЛНР после выборов в Украине
В суде пояснили, почему Савченко и Рубан вышли на свободуВ суде пояснили, почему Савченко и Рубан вышли на свободу
Найема облили фекалиями в ОдессеНайема облили фекалиями в Одессе
Порошенко и Данилюк обменялись обвинениями из-за ПриватбанкаПорошенко и Данилюк обменялись обвинениями из-за Приватбанка
Луценко: судебная система в Украине тяжело больнаЛуценко: судебная система в Украине тяжело больна
Блок рекламы


Похожие новости
КИУ: из-за небольшого размера бюллетеня видно, за кого голосуют избирателиКИУ: из-за небольшого размера бюллетеня видно, за кого голосуют избиратели
Порошенко пошел на сцену к ЗеленскомуПорошенко пошел на сцену к Зеленскому
Порошенко созвал СНБО из-за решения суда по ПриватбанкуПорошенко созвал СНБО из-за решения суда по Приватбанку
Порошенко и Данилюк обменялись обвинениями из-за ПриватбанкаПорошенко и Данилюк обменялись обвинениями из-за Приватбанка
Подготовительное заседание суда по делу Штепы не состоялось из-за неявки обвиняемойПодготовительное заседание суда по делу Штепы не состоялось из-за неявки обвиняемой
Из-за военных действий в Ливии за последние две недели погибли более 120 человекИз-за военных действий в Ливии за последние две недели погибли более 120 человек
Минобороны: Зеленскому во время мобилизации отправили четыре повестки, он не явилсяМинобороны: Зеленскому во время мобилизации отправили четыре повестки, он не явился
Литва отзывает посла из РоSSии из-за угрозЛитва отзывает посла из РоSSии из-за угроз
Полиция возбудила дело из-за ролика, в котором Зеленского сбивает грузовикПолиция возбудила дело из-за ролика, в котором Зеленского сбивает грузовик
МИД Венгрии вызвал украинского посла из-за того, что лидера союза венгров не пустили в УкраинуМИД Венгрии вызвал украинского посла из-за того, что лидера союза венгров не пустили в Украину
Последние новости
Подгружаем последние новости