Полиция объявила 29 подозрений по нарушениям на первом туре выборов
20 уголовных производств направлены в суды.
По 29 уголовным производствам, связанных с избирательным процессом в первом туре, объявлено подозрение. Об этом сегодня на брифинге сообщил глава Нацполиции Сергей Князев, сообщает пресс-служба ведомства.
Еще 20 уголовных производств направлены в суд.
Во время первого тура выборов полицейские составлено 820 административных протоколов. 567 административных протоколов направлены в суд, еще по 245 - уже принятые решения.
В производстве следственных Нацполиции находятся 144 уголовных производства, связанных с избирательным процессом во время первого тура выборов президента Украины.
Напомним, сегодня в Украине проходит второй тур голосования на выборах президента Украины. По состоянию на 10 часов утра наблюдатели сообщили о 180 нарушениях.
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21.04.2019 08:44