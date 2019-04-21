МИД Украины выясняет, есть ли украинцы среди жертв взрывов на Шри-Ланке (обновлено)
Местные власти сообщили о 9 иностранцах среди погибших.
Министерство иностранных дел Украины проверяет информацию об украинцах среди пострадавших от серии взрывов на Шри-Ланке. Об этом сообщил министр иностранных дел Павел Климкин в микроблоге Twitter.
Deepest condolences to families of those affected by terrible serial blasts that hit multiple churches and hotels in #SriLanka, quick recovery for those injured. З’ясовуємо ситуацію щодо можливої наявності серед постраждалих унаслідок серії вибухів на #ШріЛанка громадян України.
Министр также выразил глубокие соболезнования семьям погибших и пострадавших при взрывах.
По данным местной полиции, среди погибших не менее 9 иностранных граждан. Количество жертв достигло уже 139 человек, сообщает Reuters, и, вероятно, будет увеличиваться, в связи с большим количеством раненых.
Обновление. Местные СМИ сообщают о 35 погибших иностранцах, их гражданство пока не обнародовали.
Напомним, сегодня утром в ряде отелей и церквей Шри-Ланки произошло не менее 6 взрывов.
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