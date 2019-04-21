Суд в ночь перед вторым туром отклонил иск о снятии Зеленского с выборов

Истец пытался доказать подкуп избирателей Зеленским.

Суд в ночь перед вторым туром отклонил иск о снятии Зеленского с выборов
Фото: facebook.com/ze2019official

В Шестой апелляционный административный суд Киева накануне второго тура президентских выборов был подан административный иск об отмене регистрации кандидата Владимира Зеленского.

Истцом выступил наблюдатель от общественной организации "Украинская ассоциация акционеров" Андрей Хилько, которого в штабе Зеленского назвали "известным по подаче подобных странных исков". Раньше он пытался доказать в суде, что встреча Зеленского с президентом Франции якобы была незаконной предвыборной агитацией.

Претензии Хилько заключались в распространении бесплатных билетов на дебаты между Зеленским и Порошенко. Он просил суд признать факт распространения бесплатных билетов подкупом избирателей и на этом основании обязать ЦИК отменить регистрацию Зеленского.

Защита кандидата в президенты во время прений назвала этот иск инструментом для создания информповода и последней попыткой не допустить Зеленского до выборов.

Суд принял решение отказать истцу в удовлетворении его исковых требований и обязать его оплатить судебный сбор.

Решение было объявлено около часа ночи.

Бывший член Центральной избирательной комиссии Андрей Магера, комментируя иск Хилько в фейсбуке, отметил, что Зеленского невозможно было снять с выборов подобным иском.

"Даже если допустить, что действительно имел место подкуп избирателей, то избирательный закон за подобное предусматривает только объявление предупреждения Центральной избирательной комиссией кандидату на пост Президента Украины. И все", - написал Магера.


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