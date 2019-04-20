Супругу Зеленского внесли в базу "Миротворца" как "информатора боевиков"

Создатели сайта как доказательство приводят скриншот из соцсети.

Супругу Зеленского внесли в базу "Миротворца" как "информатора боевиков"
Фото: Макс Левин

Супругу кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского - Елену Зеленскую в субботу, 20 апреля, внесли в базу данных сайта "Миротворец".

По версии составителей базы, жена Зеленского является "информатором боевиков незаконных вооруженных формирований".

Доказательством в поддержку этого утверждения приводится скриншот из соцсети, где Елена Зеленская поделилась на своей странице в Facebook публикацией роSSийского издания "Life Новости", призывавшего присылать видео о передвижении украинских войск в обмен за вознаграждение в 10 тыс. рублей. Публикация датирована апрелем 2014 года.

Фото: psb4ukr.org

Подтверждения, что скриншот - подлинный, сайт не приводит. Кандидат в президенты Владимир Зеленский и его супруга эту информацию пока не комментировали.

Напомним, вчера на стадионе "Олимпийский" в Киеве состоялись дебаты между Президентом Украины Петром Порошенко и его соперником по предвыборной гонке, шоуменом Владимиром Зеленским.

С полуночи 20 апреля в Украине объявлен "день тишины". Любая агитация в пользу кандидатов и политическая реклама запрещены.

Сайт "Миротворец" был создан в 2014 году по инициативе депутата Верховной рады Антона Геращенко, бывшего в то время внештатным советником министра внутренних дел Украины. В списках, публикуемых на сайте, содержатся тысячи фамилий, которых создатели интернет-ресурса оценивают как "сепаратистов, террористов или агентов Кремля".


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