На Волыни задержали срочника, который три дня назад покинул воинскую часть с оружием

Оружие и боеприпасы находились при нем.

В Волынской области полиция совместно с патрулем военной службы задержали военнослужащего, который 16 апреля самовольно, имея при себе автомат с патронами, покинул военную часть. Об этом говорится на сайте полиции области.

Фото: censor.net.ua

 

Солдата воинской части А1008 города Владимир-Волынский задержали в селе Туличев после полуночи 20 апреля.

"Он находился в гражданской одежде. При нем правоохранители изъяли сумку в которой находилось оружие, с которым он оставил военную часть - автомат АКС с патронами", - рассказали в полиции.

Продолжаются следственно-оперативные действия. С правонарушителем работают сотрудники военной прокуратуры и Государственного бюро расследований.

Напомним, ранее суд арестовал девушку и трех подростков, подозреваемых в убийстве контрактника в Чугуеве.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Кремль готовится упростить выдачу роSSийских паспортов жителям Д/ЛНР после выборов в УкраинеКремль готовится упростить выдачу роSSийских паспортов жителям Д/ЛНР после выборов в Украине
В суде пояснили, почему Савченко и Рубан вышли на свободуВ суде пояснили, почему Савченко и Рубан вышли на свободу
Германия передала Украине утраченную во время Второй мировой грамоту Петра ІГермания передала Украине утраченную во время Второй мировой грамоту Петра І
Найема облили фекалиями в ОдессеНайема облили фекалиями в Одессе
Порошенко и Данилюк обменялись обвинениями из-за ПриватбанкаПорошенко и Данилюк обменялись обвинениями из-за Приватбанка
Блок рекламы


Похожие новости
Генпрокуратура задержала мужчину, который хотел дать 500 тыс. долларов взятки Луценко и МатиосуГенпрокуратура задержала мужчину, который хотел дать 500 тыс. долларов взятки Луценко и Матиосу
В ПАСЕ изменили документ, который мог позволить снять санкции с РоSSииВ ПАСЕ изменили документ, который мог позволить снять санкции с РоSSии
В Киеве задержали чиновников по подозрению в вымогательстве взяток у людей с инвалидностьюВ Киеве задержали чиновников по подозрению в вымогательстве взяток у людей с инвалидностью
В Луцке на взятке задержали топ-чиновника ГосгеокадастраВ Луцке на взятке задержали топ-чиновника Госгеокадастра
ЦИК назвал участок, который задерживает установление 100% результатов голосованияЦИК назвал участок, который задерживает установление 100% результатов голосования
В курортном поместье Трампа задержали женщину с двумя паспортами КНРВ курортном поместье Трампа задержали женщину с двумя паспортами КНР
Полиция задержала одессита, который добивал нацгвардейцев после ДТППолиция задержала одессита, который добивал нацгвардейцев после ДТП
Замглавы военкомата в Хмельницкой области задержали на взятке за отсрочку от военной службыЗамглавы военкомата в Хмельницкой области задержали на взятке за отсрочку от военной службы
Хизер Нойерт покинула пост представителя Госдепа СШАХизер Нойерт покинула пост представителя Госдепа США
Суд открыл дело по иску к полиграфкомбинату, который печатает бюллетени на выборыСуд открыл дело по иску к полиграфкомбинату, который печатает бюллетени на выборы
Последние новости
Подгружаем последние новости