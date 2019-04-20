На Волыни задержали срочника, который три дня назад покинул воинскую часть с оружием
Оружие и боеприпасы находились при нем.
В Волынской области полиция совместно с патрулем военной службы задержали военнослужащего, который 16 апреля самовольно, имея при себе автомат с патронами, покинул военную часть. Об этом говорится на сайте полиции области.
Солдата воинской части А1008 города Владимир-Волынский задержали в селе Туличев после полуночи 20 апреля.
"Он находился в гражданской одежде. При нем правоохранители изъяли сумку в которой находилось оружие, с которым он оставил военную часть - автомат АКС с патронами", - рассказали в полиции.
Продолжаются следственно-оперативные действия. С правонарушителем работают сотрудники военной прокуратуры и Государственного бюро расследований.
Напомним, ранее суд арестовал девушку и трех подростков, подозреваемых в убийстве контрактника в Чугуеве.
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