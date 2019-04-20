Главы МИД Турции, Польши и Румынии выступили за вступление Украины в НАТО

Украина и Грузия должны стать членами НАТО, что будет способствовать укреплению безопасности в Черноморском регионе, основы которой подрывает своими действиями РоSSия.

Об этом шла речь на трехсторонней встрече министров иностранных дел Турции, Польши и Румынии в Анкаре, сообщает Укринформ.

"С точки зрения безопасности наши страны (Черноморского региона, - ред.) сталкиваются с похожими проблемами... Такие страны, как Грузия и Украина, должны присоединиться к НАТО. Мы также отмечаем, что мы никоим образом не признаем аннексию Крыма", - заявил на совместной пресс-конференции министр иностранных дел Румынии Теодор Мелешкану.

В свою очередь министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович подчеркнул важность территориальной целостности Украины и Грузии и заявил, что действия РФ в Черном море угрожают безопасности всей Европы.

"РоSSия является угрозой для европейской безопасности, особенно за свою деятельность в Черноморском регионе, поэтому мы поддерживаем военное присутствие НАТО в этом регионе", - сказал Чапутович.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заверил в поддержке Украины на пути к НАТО.

Напомним, весной 2018 года НАТО признало стремление Украины к обретению полноценного членства в этой организации. Президент Петр Порошенко после этого заявил, что следующая цель Украины - План действий по членству (ПДЧ).

10 апреля Президент Петр Порошенко утвердил программу "Украина - НАТО" на 2019 год.