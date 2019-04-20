Порошенко и Помпео обсудили угрозы ренационализации Приватбанка
Помпео пожелал успехов Порошенко во время второго тура президентских выборов.
Президент Петр Порошенко провел телефонный разговор с Государственным секретарем США Майклом Помпео.
Об этом сообщает пресс-служба Президента.
"Собеседники обсудили угрозы ренационализации Приватбанка и необходимость сохранения макрофинансовой стабильности Украины", - говорится в сообщении.
Также Помпео поздравил Президента со свободными конкурентными и демократическими выборами во время первого тура и заверил в поддержке Украины на пути реформ и противодействия продолжающейся роSSийской агрессии. Он заверил, что Вашингтон и впредь будет помогать Украине в деле восстановления ее суверенитета и территориальной целостности.
Помпео отметил неприемлемость блокирования роSSийской стороной объявления перемирия на Донбассе на время пасхальных праздников.
Порошенко в свою очередь осудил применение в ходе дебатов своим оппонентом, кандидатом на пост Президента Владимиром Зеленским, термина "повстанцы ДНР/ЛНР" в отношении роSSийских оккупационных войск в Донбассе.
Президент поблагодарил США за поддержку Вашингтона и призвал к более активным усилиям, в частности по освобождению украинских заложников и моряков, которые незаконно содержатся в роSSийских тюрьмах.
"Помпео пожелал успехов Порошенко во время второго тура президентских выборов", - отмечается в сообщении.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.