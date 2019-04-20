Порошенко и Помпео обсудили угрозы ренационализации Приватбанка

Помпео пожелал успехов Порошенко во время второго тура президентских выборов.

Порошенко и Помпео обсудили угрозы ренационализации Приватбанка
Фото: president.gov.ua

Президент Петр Порошенко провел телефонный разговор с Государственным секретарем США Майклом Помпео.

Об этом сообщает пресс-служба Президента.

"Собеседники обсудили угрозы ренационализации Приватбанка и необходимость сохранения макрофинансовой стабильности Украины", - говорится в сообщении.

Также Помпео поздравил Президента со свободными конкурентными и демократическими выборами во время первого тура и заверил в поддержке Украины на пути реформ и противодействия продолжающейся роSSийской агрессии. Он заверил, что Вашингтон и впредь будет помогать Украине в деле восстановления ее суверенитета и территориальной целостности.

Помпео отметил неприемлемость блокирования роSSийской стороной объявления перемирия на Донбассе на время пасхальных праздников.

Порошенко в свою очередь осудил применение в ходе дебатов своим оппонентом, кандидатом на пост Президента Владимиром Зеленским, термина "повстанцы ДНР/ЛНР" в отношении роSSийских оккупационных войск в Донбассе.

Президент поблагодарил США за поддержку Вашингтона и призвал к более активным усилиям, в частности по освобождению украинских заложников и моряков, которые незаконно содержатся в роSSийских тюрьмах.

"Помпео пожелал успехов Порошенко во время второго тура президентских выборов", - отмечается в сообщении.


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