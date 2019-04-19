Адвокат Коломойского пришел на дебаты вместе с Зеленским
Андрей Богдан осуществляет юридическое сопровождение кампании кандидата в президенты.
Личный адвокат бизнесмена Игоря Коломойского Андрей Богдан пришел на дебаты вместе с Владимиром Зеленским на дебаты на "Олимпийском".
Андрей Богдан, который, который осуществляет юридическое сопровождение кампании кандидата в президенты Владимира Зеленского, появился на сцене по завершении дебатов.
Ранее Игорь Коломойский подтвердил, что Богдан совмещает работу адвоката бизнесмена и сотрудничество со штабом Зеленского.
Напомним, ранее "Схемы" выяснили, что только с февраля 2017 года Зеленский не менее 13 раз летал в Женеву и Тель-Авив, где живет Коломойский. Причем, в каждой второй поездке его сопровождал юрист Андрей Богдан, который в итоге стал главным юридическим советником кампании Зеленского на выборах президента. В декабре 2018 года к ним также присоединился глава партии "Слуга народа" Иван Баканов.
Сам Богдан отказался говорить о причинах посещения Женевы и Тель-Авива, ссылаясь на то, что это "частная жизнь".
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19.04.2019 17:28