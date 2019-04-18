Порошенко созвал СНБО из-за решения суда по Приватбанку

Президент назвал отмену национализации Приватбанка первым признаком реванша.

Порошенко созвал СНБО из-за решения суда по Приватбанку
Фото: пресс-служба президента

Президент Петр Порошенко созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны в связи с принятием судом решения об отмене национализации Приватбанка.

Об этом глава государства сообщил в Twitter.

"Созвал совещание в СНБО относительно рисков и угроз в связи с ситуацией, сложившейся с Приватбанком. Начало в 21.00", - говорится в сообщении.

Ранее Петр Порошенко назвал решение суда по Приватбанку первым признаком реванша.

Напомним, 18 апреля 2019 года Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Игоря Коломойского к Национальному банку Украины и Кабинету министров о незаконности национализации Приватбанка. Решение не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляционной инстанции.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Кремль готовится упростить выдачу роSSийских паспортов жителям Д/ЛНР после выборов в УкраинеКремль готовится упростить выдачу роSSийских паспортов жителям Д/ЛНР после выборов в Украине
В суде пояснили, почему Савченко и Рубан вышли на свободуВ суде пояснили, почему Савченко и Рубан вышли на свободу
Митрополит Епифаний: мы гордимся, когда нас называют бандеровцамиМитрополит Епифаний: мы гордимся, когда нас называют бандеровцами
Германия передала Украине утраченную во время Второй мировой грамоту Петра ІГермания передала Украине утраченную во время Второй мировой грамоту Петра І
Луценко: судебная система в Украине тяжело больнаЛуценко: судебная система в Украине тяжело больна
Блок рекламы


Похожие новости
Порошенко анонсировал назначение глав объединенных общин на должности глав областных администрацийПорошенко анонсировал назначение глав объединенных общин на должности глав областных администраций
Решение суда о незаконности национализации Приватбанка засекреченоРешение суда о незаконности национализации Приватбанка засекречено
Аваков заявил, что не поддерживает ни Порошенко, ни ЗеленскогоАваков заявил, что не поддерживает ни Порошенко, ни Зеленского
Гройсман отреагировал на решение Окружного суда по ПриватбанкуГройсман отреагировал на решение Окружного суда по Приватбанку
За Зеленского готовы проголосовать 73%, за Порошенко - 27%, - опрос "Рейтинга"За Зеленского готовы проголосовать 73%, за Порошенко - 27%, - опрос "Рейтинга"
СНБО уличил экс-нардепа Крючкова во лжиСНБО уличил экс-нардепа Крючкова во лжи
Порошенко убежден, что выиграет суд по иску группы "Студии 1+1"Порошенко убежден, что выиграет суд по иску группы "Студии 1+1"
Штаб Порошенко открыл регистрацию сторонников на дебаты на "Олимпийском"Штаб Порошенко открыл регистрацию сторонников на дебаты на "Олимпийском"
Штаб Порошенко объявил об автопробеге из областных центров в Киев в день дебатовШтаб Порошенко объявил об автопробеге из областных центров в Киев в день дебатов
Порошенко уточнил сроки встречи "Нормандской четверки"Порошенко уточнил сроки встречи "Нормандской четверки"
Последние новости
Подгружаем последние новости