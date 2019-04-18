Порошенко созвал СНБО из-за решения суда по Приватбанку

Президент Петр Порошенко созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны в связи с принятием судом решения об отмене национализации Приватбанка.

Об этом глава государства сообщил в Twitter .

"Созвал совещание в СНБО относительно рисков и угроз в связи с ситуацией, сложившейся с Приватбанком. Начало в 21.00", - говорится в сообщении.

Ранее Петр Порошенко назвал решение суда по Приватбанку первым признаком реванша.