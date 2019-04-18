Зеленский не поедет на дебаты в студию 19 апреля, - штаб

Информация об отказе от участия появилась сразу после согласования времени теледебатов в ЦИК.

Зеленский не поедет на дебаты в студию 19 апреля, - штаб
Фото: Макс Левин

Кандидат в президенты Владимир Зеленский не будет принимать участие в теледебатах в студии НОТУ. Об этом сегодня после заседания ЦИК сообщил уполномоченный представитель кандидата Владимира Зеленского Сергей Кальченко, пишет "РБК-Украина".

"Кандидат Владимир Зеленский не планирует принимать участие в теледебатах на Суспільном", - сообщил Кальченко.

Ранее штабы кандидатов обратились в ЦИК с просьбой перенести начало официальных теледебатов на общественном телевидении, чтобы кандидаты успели приехать в студию после выступления на "Олимпийском". Заявление штаба об отказе от участия в теледебатах появилось сразу после утвердительного голосования - ЦИК согласилась сместить начало дебатов на один час.

Напомним, завтра в 19:00 запланированы дебаты на НСК "Олимпийский". В них обещают принять участие оба кандидата, которые прошли во второй тур, - Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Запуск зрителей начнется в 16:00. Полиция ожидает до 60 тыс. зрителей.


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