Аваков заявил, что не поддерживает ни Порошенко, ни Зеленского

Главная задача Министерства внутренних дел Украины на выборах - это поддержка выбора украинцев, поддержание порядка, безопасности и честности голосования. Об этом заявил министр МВД Арсен Аваков, передает Цензор.НЕТ,

"Министерство внутренних дел на этих выборах не поддерживает на этих выборах ни кандидата Порошенко, ни кандидата Зеленского. Я поддерживаю выбор украинского народа. Я поддерживаю то, чтобы этот выбор был сделан честно, прозрачно и был защищен", - сказал Аваков.