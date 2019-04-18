Аваков заявил, что не поддерживает ни Порошенко, ни Зеленского

Только честный выбор.

Аваков заявил, что не поддерживает ни Порошенко, ни Зеленского
Фото: Соня Кошкина

Главная задача Министерства внутренних дел Украины на выборах - это поддержка выбора украинцев, поддержание порядка, безопасности и честности голосования. Об этом заявил министр МВД Арсен Аваков, передает Цензор.НЕТ,

"Министерство внутренних дел на этих выборах не поддерживает на этих выборах ни кандидата Порошенко, ни кандидата Зеленского. Я поддерживаю выбор украинского народа. Я поддерживаю то, чтобы этот выбор был сделан честно, прозрачно и был защищен", - сказал Аваков.


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