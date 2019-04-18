Турчинов: ФСБ и Генштаб РФ должны быть признаны террористическими организациями

"Против всех лиц, причастных к организации и выполнения терактов, возбуждены уголовные дела".

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов считает, что ФСБ и Главное управление Генштаба РФ должны быть признаны террористическими организациями, а РоSSия - государством, которое распространяет терроризм в мире.

Об этом сообщается на сайте СНБО.

Турчинов рассказал, что 17 апреля на совместном брифинге Службы безопасности и Генеральной прокуратуры "были приведены неопровержимые доказательства участия ФСБ и ГУ ГШ ВС РоSSийской Федерации в организации терактов на территории Украины".

"Силовыми структурами нашего государства разоблачена созданная спецслужбами страны-агрессора агентурная сеть, которая несет ответственность за серию терактов на территории Украины, подрывы и убийства, в частности, - сотрудников СБУ и ГУР Минобороны", - напомнил секретарь СНБО. - Были задержаны действующие сотрудники спецслужб РФ , признания которых свидетельствуют о целенаправленной организации ФСБ и военной разведкой РФ террористической деятельности на территории нашего государства".

Согласно полученным доказательствам, ответственность за организацию террора и диверсий на территории Украины несут директор ФСБ РФ генерал Александр Бортников, начальник департамента контрразведывательных операций ФСБ генерал Дмитрий Минаев, начальник ГУ ГШ ВС РФ вице-адмирал Игорь Костюков.

"Против всех лиц, причастных к организации и выполнения терактов, возбуждены уголовные дела. Кроме того, указанные лица должны быть внесены как террористы в базу Интерпола, и в санкционных списков", - убежден Турчинов.

"Аналогичные преступления спецслужб РФ были разоблачены и за пределами нашей страны - в частности, использования боевых отравляющих веществ на территории Великобритании и т.д.", - добавил он. - Все эти преступные деяния дают основания признать спецслужбы РФ , в частности, ФСБ и ГУ ГШ ВС РФ , террористическими организациями, а РоSSию - государством, которе распространяет терроризм в мире", - подытожил Турчинов.

Напомним, 4 апреля в Киеве был взорван автомобиль сотрудника одной из украинских спецслужб. Это произошло во время закладки мины роSSийским диверсантом Алексеем Комаричевым, у которого при себе был поддельный паспорт гражданина Кыргызстана на имя Алексея Ломако.

Силовики заявили, что он погиб во время взрыва, но, как оказалось, это была неправда. Спустя 13 дней глава СБУ и главный военный прокурор дали брифинг, во время которой сообщили, что Комаричев был руководителем роSSийской ДРГ, заброшенной в Украину для убийства украинских офицеров разведки.

Ранее секретарь СНБО заявил, что РоSSия готовится к континентальной войне в Европе, которая может начаться в Украине.