Один военнослужащий получил ранение на Донбассе вблизи Светлодарска

За сутки боевики восемь раз обстреляли позиции ВСУ.

Один военнослужащий получил ранение на Донбассе вблизи Светлодарска
Фото: Макс Левин

За минувшие сутки роSSийско-оккупационные войска восемь раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины на Донбассе. В результате обстрелов потерь среди украинских военнослужащих нет.

Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Фейсбуке.

"17 апреля вооруженные формирования РоSSийской Федерации восемь раз нарушили режим прекращения огня, при этом дважды применили запрещенное минскими договоренностями вооружение - минометы калибра 82-мм. Враг также обстреливал наших защитников из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия… Потерь среди личного состава Объединенных сил нет", - говорится утренней сводке.

Все нарушения режима прекращения огня боевики провели в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Боевики открывали огонь по позициям украинских войск: из минометов калибра 82-мм и станковых противотанковых гранатометов - возле Николаевки; из минометов калибра 82-мм - в районе Водяного; из вооружения боевых машин пехоты БМП-2, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - дважды вблизи Песок; из вооружения боевых машин пехоты БМП-2 - в районе Павлополя; из автоматических станковых гранатометов - около Лебединского и Широкино; из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе Новоселовки Второй.

С начала текущих суток боевики обстреляли из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов позиции военных вблизи Светлодарска - в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". В результате обстрела один военнослужащий получил ранения.

Напомним, накануне РоSSия переместила дополнительную батальонно-тактическую группу военных к границе Украины.


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