Матиос: задержанные в Киеве роSSийские диверсанты планировали теракты в странах Балтии

Главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что задержанная в Киеве роSSийская диверсионная группа планировала теракты в странах Балтии.

"У нас есть признательные показания [одного из задержанных] Тимура Дзортова относительно совершения таких же террористических актов и подготовки к их осуществлению на территории Европейского Союза, в частности в странах Прибалтики", - сообщил Матиос на брифинге с главой СБУ Василием Грицаком в среду, 17 апреля.

Всего в Киеве задержаны семь членов ДРГ и лиц, помогавших им в осуществлении терактов.

В частности, задержан сотрудник Государственной фискальной службы, давший за 200 гривен террористам конфиденциальную информацию из закрытых баз данных.

Напомним, 4 апреля на улице Вильямса в Киеве был взорван автомобиль сотрудника одной из украинских спецслужб. Это произошло во время закладки мины роSSийским диверсантом Алексеем Комаричевым, у которого при себе был поддельный паспорт гражданина Кыргызстана на имя Алексея Ломако.