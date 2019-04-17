Матиос: задержанные в Киеве роSSийские диверсанты планировали теракты в странах Балтии

Показания дал гражданин РФ Тимур Дзортов.

Матиос: задержанные в Киеве роSSийские диверсанты планировали теракты в странах Балтии
Тимур Дзортов, давший показания СБУ
Фото: Скриншот видео СБУ

Главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что задержанная в Киеве роSSийская диверсионная группа планировала теракты в странах Балтии.

"У нас есть признательные показания [одного из задержанных] Тимура Дзортова относительно совершения таких же террористических актов и подготовки к их осуществлению на территории Европейского Союза, в частности в странах Прибалтики", - сообщил Матиос на брифинге с главой СБУ Василием Грицаком в среду, 17 апреля.

Всего в Киеве задержаны семь членов ДРГ и лиц, помогавших им в осуществлении терактов.

В частности, задержан сотрудник Государственной фискальной службы, давший за 200 гривен террористам конфиденциальную информацию из закрытых баз данных.

Напомним, 4 апреля на улице Вильямса в Киеве был взорван автомобиль сотрудника одной из украинских спецслужб. Это произошло во время закладки мины роSSийским диверсантом Алексеем Комаричевым, у которого при себе был поддельный паспорт гражданина Кыргызстана на имя Алексея Ломако.

Силовики заявили, что он погиб во время взрыва, но, как оказалось, это была неправда. Спустя 13 дней глава СБУ и главный военный прокурор дали брифинг, во время которой сообщили, что Комаричев был руководителем роSSийской ДРГ, заброшенной в Украину для убийства украинских офицеров разведки.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Кремль готовится упростить выдачу роSSийских паспортов жителям Д/ЛНР после выборов в УкраинеКремль готовится упростить выдачу роSSийских паспортов жителям Д/ЛНР после выборов в Украине
Митрополит Епифаний: мы гордимся, когда нас называют бандеровцамиМитрополит Епифаний: мы гордимся, когда нас называют бандеровцами
В суде пояснили, почему Савченко и Рубан вышли на свободуВ суде пояснили, почему Савченко и Рубан вышли на свободу
Прокурор Кулик обвинил замгенпрокурора Енина в содействии ОПГ КурченкоПрокурор Кулик обвинил замгенпрокурора Енина в содействии ОПГ Курченко
Германия передала Украине утраченную во время Второй мировой грамоту Петра ІГермания передала Украине утраченную во время Второй мировой грамоту Петра І
Блок рекламы


Похожие новости
ГБР взялось за застройку скандально известного Аднана Кивана в КиевеГБР взялось за застройку скандально известного Аднана Кивана в Киеве
Под посольством фюрера РФ в Киеве взорвался высоковольтный кабельПод посольством фюрера РФ в Киеве взорвался высоковольтный кабель
Возле посольства Германии в Киеве прошел пикет против снятия санкций с РоSSииВозле посольства Германии в Киеве прошел пикет против снятия санкций с РоSSии
Раненного на КПВВ "Марьинка" пограничника вертолетом доставили в больницу в КиевеРаненного на КПВВ "Марьинка" пограничника вертолетом доставили в больницу в Киеве
РоSSийские ракетные корабли провели стрельбы в Черном мореРоSSийские ракетные корабли провели стрельбы в Черном море
В Киеве задержали чиновников по подозрению в вымогательстве взяток у людей с инвалидностьюВ Киеве задержали чиновников по подозрению в вымогательстве взяток у людей с инвалидностью
Порошенко проголосовал в КиевеПорошенко проголосовал в Киеве
РоSSийские власти расторгли договор аренды с храмом ПЦУ в КрымуРоSSийские власти расторгли договор аренды с храмом ПЦУ в Крыму
РоSSийские спецслужбы контролируют посетителей консульства Украины, - КлимкинРоSSийские спецслужбы контролируют посетителей консульства Украины, - Климкин
Под посольством РФ в Киеве провели акцию с требованием освободить украинца ГрибаПод посольством РФ в Киеве провели акцию с требованием освободить украинца Гриба
Последние новости
Подгружаем последние новости