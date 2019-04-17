Лондон разработал законопроект, усиливающий санкции против РФ

Цель законопроекта - мотивировать РоSSию на прекращение действий по дестабилизации Украины.

Лондон разработал законопроект, усиливающий санкции против РФ
Фото: facenews.ua

Правительство Великобритании разработало законопроект, который позволит Лондону и после Brexit сохранить санкции против РоSSии, которые действуют на данный момент по линии Евросоюза, передает «Интерфакс-Украина».

Сама цель законопроекта - "мотивировать РоSSию на прекращение действий по дестабилизации Украины", говорится в пояснительном меморандуме для британского парламента, обнародованном в среду на сайте правительства в Лондоне, сообщила Deutsche Welle.

В документе указано, что подготовленные правительством меры по факту заменят ныне действующие в рамках законодательства Евросоюза. Однако они содержат ряд серьезных отличий. К примеру, правительство Лондона предлагает ввести уголовную ответственность за нарушение санкционного режима с Россией и наказывать за нарушение торговых санкций штрафом или лишением свободы на срок до 10 лет.

Также законопроектом предусматривается возможность внесения в санкционный список конкретных лиц без огласки этого факта. Законодательство ЕС такой возможности не предусматривает.

Данные санкции Великобритании против РоSSии будут обязательными к исполнению не только на территории страны. Британские подданные обязаны их соблюдать даже за рубежом.

Кроме того, полномочия по контролю за исполнением санкций будут действовать и на британских морских судах в международных или иностранных водах, и иностранных судах в международных водах.

В целях контроля за соблюдением торгового эмбарго в отношении Крыма или запрета на поставки в РоSSию военной продукции или товаров двойного назначения британские военные смогут останавливать и обыскивать иностранные суда с "использованием обоснованной силы" и конфисковать запрещенные товары.

Напомним, 11 апреля 2019 года 27 государств-членов ЕС и Британия согласовали отсрочку Brexit до 31 октября 2019 года.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявляла, что страна может завершить процесс выхода из ЕС до 22 мая - до выборов в Европарламент.

Изначально выход Великобритании из ЕС был запланирован на 29 марта 2019 года, но парламент трижды голосовал против сделки "Брекситу", а также отклонил проведение нового референдума и выход из Евросоюза без сделки.


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