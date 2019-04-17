Крючков в суде заявил, что вел дела "Энергосети" на условиях Кононенко (обновлено)

Экс-депутат заявил, что скандальную компанию контролируют депутаты Порошенко.

Фото: Макс Левин

Бывший народный депутат Дмитрий Крючков назвал имена политиков, с которыми сотруднича как глава правления "Энергосети". Об этом сообщает корреспондент LB.ua из зала суда.

"В конце 2014 года президент Порошенко собрал СНБО для рассмотрения вопроса о сокращении в пиковые периоды потребления электроэнергии из-за конфликта в Крыму. Тогда генерация не покрывала потребности. По итогам СНБО секретарь Турчинов поручил Минтопэнерго провести конкурс по подбору компаний для импорта электроэнергии. Конкурс был проведён и были выбраны две компании: ДТЭК и "Энергосеть", которые поровну разделили объемы для поставки электроэнергии. Мы поставляли электроэнергию на абсолютно законных основаниях", - сказал Крючков.

Фото: Макс Левин

Экс-депутат сообщил, что сразу же после заключения контрактов на поставку электроэнергии к нему приехали "люди от Порошенко".

"Не буду сейчас называть фамилии, где мне предложили: для реализации контракта поставки электроэнергии, чтобы я поделился частью корпоративных прав Энергосети", - сказал Крючков.

Фото: Анна Стешенко Дмитрий Крючков в суде

Он также подтвердил, что контактировал по этим вопросам с замглавы фракции БПП Игорем Кононенко.

"У меня состоялась встреча с Игорем Кононенко. Предмет разговора был следующий. Для работы и расширения бизнеса были предложены совместные условия по работе ряда облэнерго и ТЭЦ, которые имеют государственные доли", - сказал Крючков. По его словам, Кононенко регулярно проводил с ним встречи и переговоры на основании "телефонных разговоров с президентом".

Фото: Макс Левин

Фото: Макс Левин

Фото: Макс Левин

Фото: Макс Левин

Крючков обратил внимание, что "на следующий день после назначения Вовка главой НКРЭ меня попросили из Администрации президента провести с ним встречу и ввести в курс дела. Я такую встречу провёл в офисе на улице Владимирской... Встреча была не наедине, а при участии ряда директоров заводов", - сказал Крючков.

Обновление 12:15. По его словам, "Энергосеть" контролируют сегодня из оффшоров депутаты от президентской фракции БПП.

"На самом деле мне принадлежит только 25 процентов в компании «Энергосеть»", - утверждает Крючков.

Он сказал, что ему необоснованно "приписывают как конечному бенефициару, что мне принадлежит 99,9% в компании Энергосеть".

Крючков сообщил, что основной пакет акций и контроль за компанией осуществляет сегодня оффшорная компания, за которой стоит "депутат Юрий Буглак и, соответственно, Игорь Кононенко и Петр Порошенко".

Буглак до приобретения депутатского мандата в 2017 году был главным юридическим советником дочернего предприятия "Кондитерская корпорация "Roshen".

Он также числился директором кипрской оффшорной фирмы RI-SYSTEM, в совладельцах которой были и Кононенко, и президентский фонд Prime Assets Capital.

Напомним, сегодня в Соломенском районному суде Киева проходит засдание по делу экс-депутата, главы правления ХК "Энергосеть" Дмитрия Крючкова.

Крючков является фигурантом по делу о присвоении 346 млн гривен "Запорожьеоблэнерго", в котором более 60% акций принадлежит государству. В июле 2016-го Крючкова объявили в розыск. Расследование продолжается с декабря 2015 года. В совершении преступления следствие подозревает двух человек.

Ранее журналисты "Схем" обнародовали расследование, в котором утверждают, что Кононенко причастен к коррупционным схемам в сфере энергетики. Депутат заявил, что подаст на журналистов в суд.