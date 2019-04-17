Полиция задержала депутата в Сумской области с 380 тыс. долларов наличными
Подконтрольное чиновнику предприятия подозревают в растрате бюджетных средств.
Следственные мероприятия провели в кабинете Александра Кирия и на подконтрольном ему предприятии "Будстиль ЛТД", которое подозревается в растрате бюджетных средств. Во время обыска в кабинете депутата были изъяты документы, печати, а также наличные средства в сумме 380 000 долларов США.
Следственные действия продолжаются.
Напомним, главное следственное управление Нацполиции расследует уголовное производство по факту хищения чиновниками Министерства молодежи и спорта 50 млн гривен, выделенных на закупку спортивного оборудования и проведение спортивных мероприятий, а также выплату поощрений спортсменам.
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17.04.2019 12:31