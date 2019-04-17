СБУ задержала двух чиновников "Киевоблэнерго" на взятке в 87 тыс. гривен
Чиновники требовали деньги за то, чтобы ускорить подписание договоров о поставках энергии.
Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на взятке руководителя одного из региональных подразделений ПАО "Киевоблэнерго". Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Оперативники спецслужбы установили, что чиновник совместно с руководителем частной компании, занимающейся электромонтажными работами, требовали деньги от граждан и предпринимателей за ускоренное подписания договоров на поставку электроэнергии.
Сотрудники СБУ задокументировали факт вымогательства должностным лицом и его сообщником 87 тысяч гривен от частного предпринимателя.
Правоохранители задержали обоих фигурантов дела в одном из городов Киевской области после получения всей суммы взятки и передачи подписанного договора.
В рамках открытого уголовного производства задержанным объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368-3 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
17.04.2019 04:42
17.04.2019 04:42