СБУ задержала двух чиновников "Киевоблэнерго" на взятке в 87 тыс. гривен

Чиновники требовали деньги за то, чтобы ускорить подписание договоров о поставках энергии.

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на взятке руководителя одного из региональных подразделений ПАО "Киевоблэнерго". Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Фото: ssu.gov.ua

Оперативники спецслужбы установили, что чиновник совместно с руководителем частной компании, занимающейся электромонтажными работами, требовали деньги от граждан и предпринимателей за ускоренное подписания договоров на поставку электроэнергии.

Сотрудники СБУ задокументировали факт вымогательства должностным лицом и его сообщником 87 тысяч гривен от частного предпринимателя.

Правоохранители задержали обоих фигурантов дела в одном из городов Киевской области после получения всей суммы взятки и передачи подписанного договора.

Фото: ssu.gov.ua

В рамках открытого уголовного производства задержанным объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368-3 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.


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