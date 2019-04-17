Место голосования перед вторым туром изменили 325 тыс. человек

В последний день комиссии приняли почти 75 тыс. заявлений.

Правом временно изменить место голосования на выборах президента с 7 до 15 апреля воспользовались более 325 тыс. граждан Украины. Об этом Об этом глава Центральной избирательной комиссии Украины Татьяна Слипачук написала на своей странице в Фейсбуке.

Фото: ЦИК

Отделы ведения Государственного реестра избирателей начали прием заявлений от Украинской о временном изменении места голосования сразу после объявления ЦИК результатов голосования 31 марта. Наибольшее количество заявлений подано от жителей Донецкой области - 58 тыс. 968 заявлений и Луганской области - 29 тыс. 784 заявлений.

Количество граждан, изменивших место голосования по сравнению с первым туром, изменилось не так уж значительно - только на 3,03% (9879 человек).

"Сейчас отделы ведения Государственного реестра избирателей начали печать уточненных списков избирателей и передачи их участковым избирательным комиссиям", - сообщила глава ЦИК.

Напомним, перед первым туром голосования, со 2 января до 25 марта 2019 года, изменили место голосования 315 тыс. 725 избирателей Украины.


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