Украина обратилась в международный трибунал для освобождения пленных моряков

Запрос будет рассматривать ITLOS в Гамбурге.

Украина обратилась в международный трибунал для освобождения пленных моряков
Стоп-кадр из видео тарана украинского буксира кораблем РФ
Фото: стоп-кадр

Украина 16 апреля обратилась в Международный трибунал по морскому праву (ITLOS) касательно применения временных мер против РоSSии с целью освобождения 24 военнопленных моряков и трех военно-морских судов, которые были незаконно захвачены в Черном море 25 ноября 2018 года.

Об этом говорится на сайте МИДа.

Украина в своем запросе ссылается на конвенцию ООН по морскому праву (UNCLOS), согласно которой военно-морские суда и их персонал имеют абсолютный иммунитет. Иностранные государства не могут их арестовывать, задерживать и подвергать судопроизводству. Захвата Россией кораблей в Черном море и попытка уголовного преследования украинских моряков грубо нарушает UNCLOS.

1 апреля Украина уведомила РФ о намерении начать обязательное арбитражное производство согласно UNCLOS.

"Сегодняшний запрос о применении временных мер направлен на защиту от серьезной и непоправимый вред, который будет нанесен продолжающимся содержанием военно-морских судов Украины и продолжающимся содержанием и судебным преследованием ее военнослужащих. Следующим шагом в производстве станет рассмотрение дела ITLOS по просьбе Украины. Украина ожидает, что подобное слушания будет запланировано в течение ближайших нескольких недель, и решение будет выдано вскоре после этого", - говорится в заявлении.

Президент Петро Порошенко выразил надежду, что трибунал за "считанные недели" обяжет РоSSию освободить украинских моряков и украинские суда.

"Если для РФ это политическая игра и шантаж, то для нас – это борьба за судьбы наших граждан и уважение к требованиям международного права. Как бы не кичился агрессор, его действия уже надежно скованы принятыми нами мерами – это и дипломатическое давление, это и запущены процедуры ЕСПЧ, и механизм принудительного урегулирования спора в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву", — говорится в заявлении главы государства.

Напомним, 25 ноября роSSийские военные захватили украинские катера "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу" в нейтральных водах Черного моря. Экипажи кораблей - 24 человека - доставили в Симферополь, где подконтрольный РоSSии суд арестовал всех на два месяца. На следующий день моряков перевезли в Москву, где они находятся и сейчас.

Украина расценивает своих моряков как военнопленных. Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций (УВКПЧ ООН) тоже признало, что арестованные Россией украинские моряки могут считаться военнопленными.

РоSSия отказалась признать украинских моряков военнопленными и обвинила их в совершении уголовного преступления.


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