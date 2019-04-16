Госкино объявило первый с 2017 года конкурс кинопроектов

С этого года питчинги игрового, документального и анимационного кино будут проводиться отдельно.

Госкино объявило первый с 2017 года конкурс кинопроектов
Фото: www.ukrkino.com.ua

Новосозданный Совет по государственной поддержке кинематографии провел свое первое заседание, на котором объявил о начал Одиннадцатого конкурсного отбора кинопроектов.

Как сообщает пресс-служба Госкино, Совет был создан правительством согласно новому законодательству о поддеркже кино. На заседании 6 марта Кабмин утвердил состав Совета из 8 человек.

На первом заседании присутствовали семеро, главой Совета выбрали режиссера и продюсера Андрея Дончика, замглавы - юриста и директора двух столичных кинотеатров Сергея Зленко.

Согласно новому законодательству, конкурсные отборы теперь объявляются по отдельным направлениям и проходить они будут в разное время.

Объявленный вчера конкурс пройдет по направлениям "фильмы", "телефильмы" и "телесериалы". При этом начнется он с секции "Фильмы": на конкурс можно подавать проекты "игровые полнометражные национальные" и "общего производства" для широкой аудитории, аналогичные - "художественной и культурной значимости (авторские)", для детской аудитории, игровые полнометражные дебюты и игровые короткометражные дебюты, а также на тематическую сессию фильмов для широкой аудитории "Про героев, принимавших участие в защите Украины".

Прием документов будет проходить с 15 апреля по 24 мая. Детали - на сайте Госкино.

В Госкино отмечают, что конкурсные отборы на финансирование неигровых и анимационных фильмов, а также телефильмов и телесериалов объявят позднее.

Также объявлен отбор претендентов для формирования экспертных комиссий на соответствующие конкурсы.

Напомним, бюджет Госкино в 2019 году составляет 521 млн грн.


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