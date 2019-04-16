Туск призвал ЕС помочь Франции восстанавливать Нотр-Дам
Президент Европейского союза уверен, что собор отстроят.
Президент Европейского союза Дональд Туск 16 апреля заверил всех обеспокоенных пожаром в соборе Парижской Богоматери, что он будет отреставрирован после пожара. Об этом он заявил в своем Twitter.
"Я как уроженец Гданьска, который был на 90% разрушен и сожжен, а затем восстановлен, хотел бы выразить солидарность и сказать слова утешения народу Франции. Вы тоже восстановите свой собор!" – подчеркнул он.
Также он призвал все 28 государств Евросоюза принять участие в восстановлении Нотр-Дама.
Напомним, в соборе Парижской Богоматери в столице Франции вечером в понедельник, 15 апреля, возник сильный пожар. Пожар начался в реконструируемой части здания.
По состоянию на утро, 16 апреля, пожарные полностью потушили возгорание. На данный момент специалисты проверяют прочность несущих конструкций и продолжают эвакуацию предметов искусства. Каменная часть Собора - 850-летнее каменное сооружение готического здания - уцелела. Обе башни собора и его фасад удалось спасти.
Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал восстановить Собор, а французские миллиардеры Франсуа-Анри Пино и Бернар Арно уже выделили 300 млн евро на восстановление здания.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
16.04.2019 11:14
16.04.2019 14:39