Савченко планирует вернуться к работе в Верховной Раде, - адвокат

16 апреля нардеп вышла на свободу после 13 месяцев в СИЗО.

Савченко планирует вернуться к работе в Верховной Раде, - адвокат
Надеэжда Савченко в Раде (архив)
Фото: Макс Требухов

Народный депутат Надежда Савченко, которая вышла на свободу, планирует вернуться к работе в Верховной Раде.

Об этом сообщил ее адвокат Александр Шадрин, передает "Цензор.НЕТ".

"Событие, которого мы добивались более года", - прокомментировал он освобождение нардепа из-под стражи.

"Савченко планирует вернуться к работе в Верховной Раде, надеюсь, ее уже можно будет увидеть на ближайших заседаниях", - добавил Шадрин.

По его мнению, освобождение Савченко положительно повлияет на рассмотрение дела, ведь теперь им "не придется отвлекаться на меры и содержания под стражей".

"Сосредоточимся на рассмотрении дела по существу", - сказал адвокат.

Напомним, в парламент Савченко вошла по многомандатному округу от ВО "Батькивщина", сейчас она не входит ни в одну фракцию.

8 марта 2018 года Владимир Рубан был задержан на пункте пропуска при выезде из "ДНР". В мебели, которую он перевозил в своем автомобиле, нашли большое количество оружия. 9 марта ему было предъявлено о подозрении в подготовке массовых терактов.

В понедельник, 16 апреля, Савченко вышла на свободу после 13 месяцев в СИЗО. Также был освобожден Владимир Рубан.

По данным следствия, Рубан готовил покушение на президента Петра Порошенко, руководителей силовых структур и других государственных деятелей. В частности, планировалось, что в правительственном квартале будут обстреляны из гранатометов, минометов и стрелкового оружия здания Верховной Рады, Администрации Президента и жилых домов. Одновременно с этим должны были взорвать гранаты внутри парламента и с применением стрелкового оружия и взрывных устройств убить государственных деятелей и народных депутатов, которые будут присутствовать на заседании ВР.

22 марта 2018 года после снятия неприкосновенности по этому же делу была задержана депутат Верховной Рады Надежда Савченко.

Ей вменяют сговор с целью силового захвата власти (ч.1 ст.109 УК), подготовку к силовому захвату власти (ч.1 ст.14, ч.2 ст.28, ч.1. ст.109 УК), подготовку покушения на жизнь президента Украины, народных депутатов, премьер-министра, членов Кабмина и других политиков (ч.1 ст.14, ч.2 ст.28, ст.112 УК), подготовку к теракту (ч.1 ст.14, ч.3 ст.258 УК), содействие террористической организации "ДНР" (ч.1 ст.258-3), незаконное обращение с оружием (ч.1 ст.263 УК).


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