В суде пояснили, почему Савченко и Рубан вышли на свободу

Защитники подсудимых затягивали судебное заседание.

В суде пояснили, почему Савченко и Рубан вышли на свободу
Фото: ukranews

Броварской райсуд Киевской области не успел рассмотреть ходатайство по поводу продления меры пресечения нардепа Надежды Савченко и главы Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана, поскольку адвокаты обвиняемых заявили большое количество ходатайств.

Об этом LB.ua сообщили в суде.

Заседание было назначено на 9 утра, но защитники подсудимых прибыли в суд лишь к 15 часам.

Кроме этого, адвокаты (а их девять) заявляли большое количество ходатайств, в том числе по отводу судей, для рассмотрение которых судьи каждый раз удалялись в совещательную комнату. Поэтому суд не успел рассмотреть ходатайство прокуратуры о продлении меры пресечения для Савченко и Рубана до полуночи 15 апреля.

Адвокат Надежды Савченко Дмитрий Лойфман в комментарии LB.ua заявил, что сторона защиты использовала законные способы для заявления ходатайств. В то же время, по его мнению, прокуратура могла подать ходатайство о продлении меры пресечения раньше - за пять дней до его завершения. Он также отметил, что пребывание Савченко и Рубана на свободе не повлияет на рассмотрение дела по сути.

Подготовительное заседание отложено на 7 мая 11 часов. Дело рассматривает коллегия судей в составе Елены Кичинской, Тамары Михиенковой и Василия Батюка.

Ранее адвокат Рубана Валентин Рыбин заявил, что именно 15 апреля Савченко и Рубан могут выйти на свободу.

Защитники Савченко и Рубана уже пытались применить технику оттягивания решений: летом 2018 года адвокаты несколько раз просили отложить или перенести заседания по разным причинам, чтобы к моменту судебного решения срок содержания под стражей истек.

Напомним, 8 марта 2018 года Владимир Рубан был задержан на пункте пропуска при выезде из "ДНР". В мебели, которую он перевозил в своем автомобиле, нашли большое количество оружия. 9 марта ему было предъявлено о подозрении в подготовке массовых терактов.

По данным следствия, Рубан готовил покушение на президента Петра Порошенко, руководителей силовых структур и других государственных деятелей. В частности, планировалось, что в правительственном квартале будут обстреляны из гранатометов, минометов и стрелкового оружия здания Верховной Рады, Администрации Президента и жилых домов. Одновременно с этим должны были взорвать гранаты внутри парламента и с применением стрелкового оружия и взрывных устройств убить государственных деятелей и народных депутатов, которые будут присутствовать на заседании ВР.

22 марта 2018 года после снятия неприкосновенности по этому же делу была задержана депутат Верховной Рады Надежда Савченко.

Ей вменяют сговор с целью силового захвата власти (ч.1 ст.109 УК), подготовку к силовому захвату власти (ч.1 ст.14, ч.2 ст.28, ч.1. ст.109 УК), подготовку покушения на жизнь президента Украины, народных депутатов, премьер-министра, членов Кабмина и других политиков (ч.1 ст.14, ч.2 ст.28, ст.112 УК), подготовку к теракту (ч.1 ст.14, ч.3 ст.258 УК), содействие террористической организации "ДНР" (ч.1 ст.258-3), незаконное обращение с оружием (ч.1 ст.263 УК).


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