Данилюк: Портнов и Лукаш не имеют отношения к штабу Зеленского

Экс-министр не подтвердил, что может занять пост главы МИД в случае победы кандидата.

?Данилюк: Портнов и Лукаш не имеют отношения к штабу Зеленского
Фото: Макс Требухов

Бывший министр финансов Александр Данилюк отрицает причастность экс-замглавы АП времен Януковича Андрея Портнова и бывшего министра юстиции Украины Елены Лукаш к штабу кандидата в президенты Владимира Зеленского.

Об этом Данилюк заявил в эфире телеканала ICTV.

"Никакого отношения к ЗеКоманде эти люди не имеют. Понятно, что много кто комментирует ситуацию в стране, ход избирательной кампании. Понятно, почему эти две личности активно выступают против Петра Порошенко, но это абсолютно не значит, что они являются командой Зе", - отметил он.

Данилюк сказал также сказал, что все кадровые предложения от Зеленского будут объявлены, как и обещалось, до 19 апреля, и не подтвердил информацию о том, что может занять пост главы МИД по квоте президента Зеленского в случае его победы.

"Я это не подтверждаю. И поэтому некоторые люди в правительстве могут расслабиться, нету чего бояться", - добавил Данилюк.

О том, что в случае победы Зеленского на выборах Данилюк может возглавить Министерство иностранных дел, ранее заявил нардеп Сергей Лещенко.


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