Савченко и Рубан вышли на свободу

Суд не смог продлить меру пресечения.

Обвиняемая в терроризме народный депутат Надежда Савченко вышла на свободу после 13 месяцев в СИЗО .

Об этом сообщила сестра нардепа Вера Савченко, опубликовав в фейсбуке видео с подписью "Воля".

Вера Савченко также сообщила, что на свободу вышел и Владимир Рубан, передает Громадське.

Как сообщалось, 15 апреля в Броварах начался суд над нардепом Надеждой Савченко и главой "Офицерского корпуса" Владимиром Рубаном, обвиняемым в терроризме. На заседание не явились адвокаты подсудимых, сославшись на занятость на других слушаниях.

Савченко попросила перенести заседание на 12:00, а прокуроры ходатайствовали о назначении адвокатов бесплатной правовой помощи, к которым позже могут присоединиться действующие адвокаты подсудимых. Суд пошел на встречу гособвинению и назначил государственных защитников.

На предыдущее заседание суда, назначенное на 13 апреля, адвокаты Савченко и Рубана не пришли, так как, по их словам, их не уведомили о назначении заседания.

В результате суд не продлил меру пресечения для подозреваемых, и они вышли на свободу.

Защитники Савченко и Рубана уже пытались применить технику оттягивания решений: летом 2018 года адвокаты несколько раз просили отложить или перенести заседания по разным причинам, чтобы к моменту судебного решения срок содержания под стражей истек.

Напомним, 8 марта 2018 года Владимир Рубан был задержан на пункте пропуска при выезде из "ДНР". В мебели, которую он перевозил в своем автомобиле, нашли большое количество оружия. 9 марта ему было предъявлено о подозрении в подготовке массовых терактов.

По данным следствия, Рубан готовил покушение на президента Петра Порошенко, руководителей силовых структур и других государственных деятелей. В частности, планировалось, что в правительственном квартале будут обстреляны из гранатометов, минометов и стрелкового оружия здания Верховной Рады, Администрации Президента и жилых домов. Одновременно с этим должны были взорвать гранаты внутри парламента и с применением стрелкового оружия и взрывных устройств убить государственных деятелей и народных депутатов, которые будут присутствовать на заседании ВР.

22 марта 2018 года после снятия неприкосновенности по этому же делу была задержана депутат Верховной Рады Надежда Савченко.

Ей вменяют сговор с целью силового захвата власти (ч.1 ст.109 УК), подготовку к силовому захвату власти (ч.1 ст.14, ч.2 ст.28, ч.1. ст.109 УК), подготовку покушения на жизнь президента Украины, народных депутатов, премьер-министра, членов Кабмина и других политиков (ч.1 ст.14, ч.2 ст.28, ст.112 УК), подготовку к теракту (ч.1 ст.14, ч.3 ст.258 УК), содействие террористической организации "ДНР" (ч.1 ст.258-3), незаконное обращение с оружием (ч.1 ст.263 УК).