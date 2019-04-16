Порошенко назвал добровольную экстрадицию Крючкова предвыборной технологией

"Завтра Крючкова поведут в суд, послезавтра он окажется на свободе, а в четверг будет на 1+1".

Порошенко назвал добровольную экстрадицию Крючкова предвыборной технологией
Фото: president.gov.ua

Президент Петр Порошенко считает, что добровольная экстрадиция экс-нардепа Дмитрия Крючкова - это предвыборная технология штаба Владимира Зеленского.

Об этом он сказал в эфире ICTV.

"Три года некий господин Крючков прятался по всему миру, начиная с Крыма и РФ и заканчивая Германией, где его задержали. За несколько недель до выборов он сдается немецким властям. За две недели до выборов он пишет заявление о добровольном возвращении Украины и даче показаний и дает интервью журналистам. В интервью он говорит: я когда-то общался с господином Кононенко, я писал все разговоры. Но продемонстрировать смог только пять слов", - сказал Порошенко.

Он признал, что правоохранительные органы должны расследовать эту ситуацию, но при этом указал на признаки предвыборной технологии в ней.

"Менее чем за неделю до выборов возвращается господин Крючков, которого я никогда не видел, никогда слышал и никогда не знал. Хотя он, кажется, работал в Верховной Раде, но я точно его по лицу не идентифицирую, никогда в жизни с ним не разговаривал. Увидите: завтра господина Крючкова поведут в суд, послезавтра он окажется на свободе, а в четверг он будет на канале 1+1, на территории господина Зеленского, чтобы отыграть свою роль в избирательном процессе", - сказал он.

"Это предвыборные технологии штаба моего оппонента и его патрона, господина Коломойского", - уверен президент.

В то же время Порошенко добавил, что его товарищ Игорь Кононенко обязан ответить на вопросы следственных органов. "И если он будет виновен - должен нести за это ответственность", - сказал он.

Напомним, Крючков является фигурантом по делу о присвоении 346 млн гривен "Запорожьеоблэнерго", в котором более 60% акций принадлежит государству. В июле 2016-го Крючкова объявили в розыск.

Расследование продолжается с декабря 2015 года. В совершении преступления следствие подозревает двух человек. Миноритарный пакет акций "Запорожьеоблэнерго" принадлежит братьям Суркисам и Константину Григоришину.

В марте 2019 года программа "Схемы" опубликовала расследование, согласно которому Игорь Кононенко причастен к масштабным аферам в энергетике. В качестве доказательства были представлены телефонные переговоры фигурантов расследования, в частности Дмитрия Крючкова, касающиеся получения незаконных прибылей от энергокомпаний.

Дмитрий Крючков избирался народным депутатом Украины Верховной Рады пятого созыва от Блока Юлии Тимошенко, был членом комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности.


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