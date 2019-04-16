Порошенко и Данилюк обменялись обвинениями из-за Приватбанка

Президент увидел у бывшего министра конфликт интересов.

?Порошенко и Данилюк обменялись обвинениями из-за Приватбанка
Фото: пресс-служба президента

Президент Петр Порошенко и бывший министр финансов Александр Данилюк устроили перепалку по поводу Приватбанка в эфире телеканала ICTV.

Она началась со слов Порошенко о том, что у Данилюка может быть конфликт интересов в связи с его работой в штабе кандидата в президенты Владимира Зеленского.

"Господин Данилюк, когда готовился иск в Лондонский суд, де-факто обеспечивал позицию Украины, защиту интересов государства в Лондонском суде против Коломойского. А на сегодня, когда уволился, перешел в штаб, где одним из руководителей работает Андрей Богдан, который представляет Коломойского в суде против Украины и представляет Зеленского в штабе. В юриспруденции это называется конфликт интересов. Конфликт интересов означает преступление, потому что вы, владея засекреченной информацией о позиции государства, пошли работать в штаб, где работает господин Богдан, который представляет Коломойского", - сказал Порошенко.

Данилюк ответил, что информация о Приватбанке не является секретной и в связи с обвинениями Порошенко напомнил о конфликте с генпрокурором Юрием Луценко в декабре 2017 года.

"Я не хотел комментировать, но вынужден. Вспомните ситуацию, когда был иск в Лондонский суд, у нас был разговор по этому поводу. И я вам говорил по этому поводу, что меня очень волнует ваша личная позиция и позиция генерального прокурора Юрия Луценко, который мешал мне как министру, руководству Приватбанка защищать позиции Украины в Лондонском суде", - сказал Данилюк.

По его словам, этот разговор привел к публичному требованию отставки Луценко.

"Вы меня очень настойчиво просили поделиться всей информацией по Лондонскому суду с человеком, который перед этим встречался с Игорем Валерьевичем Коломойским в Амстердаме. И я считал, что это не есть позиция президента, который защищает интересы страны. У меня на самом деле очень много вопросов относительно того времени и кто чьи интересы защищал", - сказал Данилюк.

Он заверил, что работал в интересах государства с первого до последнего дня на госслужбе.

Президент в ответ призвал Данилюка выйти из штаба Зеленского.

"Я утверждаю: правовая позиция, которая передана от имени государства в Лондонский суд - это абсолютная тайна. Я не знаю и не имею права знать эту правовую позицию, никогда ее не слышал, потому что это нарушение закона. А господин Данилюк знает, и сегодня он работает в штабе, где работают люди Коломойского", - сказал Порошенко.

Напомним, Данилюк был министром финансов в 2016-2018 годах и уволился из-за ситуации в Государственной фискальной службе, где тогда был "полулегитимный и полностью управляемый" Гройсманом руководитель Мирослав Продан. Перед своей отставкой с должности Данилюк выступил в Верховной Раде с разгромной речью, обвинив государственные органы в коррупции и круговой поруке.

По словам нардепа Сергея Лещенко, в случае победы Зеленского на выборах Данилюк может возглавить Министерство иностранных дел.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
ФСБ заявила о задержании под Москвой члена "Правого Сектора" по фамилии ПирожокФСБ заявила о задержании под Москвой члена "Правого Сектора" по фамилии Пирожок
Митрополит Епифаний: мы гордимся, когда нас называют бандеровцамиМитрополит Епифаний: мы гордимся, когда нас называют бандеровцами
Прокурор Кулик обвинил замгенпрокурора Енина в содействии ОПГ КурченкоПрокурор Кулик обвинил замгенпрокурора Енина в содействии ОПГ Курченко
Германия передала Украине утраченную во время Второй мировой грамоту Петра ІГермания передала Украине утраченную во время Второй мировой грамоту Петра І
Соболев и Семенченко заявили о выходе из партии "Самопомощь"Соболев и Семенченко заявили о выходе из партии "Самопомощь"
Блок рекламы


Похожие новости
Данилюк: Портнов и Лукаш не имеют отношения к штабу ЗеленскогоДанилюк: Портнов и Лукаш не имеют отношения к штабу Зеленского
Порошенко назвал добровольную экстрадицию Крючкова предвыборной технологиейПорошенко назвал добровольную экстрадицию Крючкова предвыборной технологией
Подготовительное заседание суда по делу Штепы не состоялось из-за неявки обвиняемойПодготовительное заседание суда по делу Штепы не состоялось из-за неявки обвиняемой
Израильский политтехнолог Клюгхафт отрицает работу на ПорошенкоИзраильский политтехнолог Клюгхафт отрицает работу на Порошенко
Команда Зеленского заподозрила Порошенко в попытке срыва выборов в ряде регионовКоманда Зеленского заподозрила Порошенко в попытке срыва выборов в ряде регионов
Авторов скандальных билбордов с Порошенко привлекут к админответственности, - полицияАвторов скандальных билбордов с Порошенко привлекут к админответственности, - полиция
Порошенко не дождался Зеленского на "Олимпийском" (обновлено)Порошенко не дождался Зеленского на "Олимпийском" (обновлено)
Из-за военных действий в Ливии за последние две недели погибли более 120 человекИз-за военных действий в Ливии за последние две недели погибли более 120 человек
Порошенко уволил СемочкоПорошенко уволил Семочко
Порошенко попросил Зеленского прервать уикенд в Париже ради дебатов на "Олимпийском"
Последние новости
Подгружаем последние новости