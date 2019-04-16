Труханов сомневается в возможности мэров объединиться в партию перед выборами

Мэр Одессы Геннадий Труханов не верит в реалистичность объединения мэров украинских город в одну партию перед предстоящими выборами в Верховную Раду. Об этом он заявил в интервью LB.ua. Такое объединение, по его словам, невозможно, поскольку нет общих задач и целей.

"Кто такие мэры? Лидеры. Но в партии лидеров тоже кто-то должен быть главным – возглавить процесс, взять на себя ответственность, иначе «не взлетит». Приведу пример. Что объединяет людей: общий интерес, общие цели, задачи и, самое главное, неравнодушие по отношению к коллегам", - отметил Труханов.

Но Ассоциации городов Украины, в которую входят градоначальники крупных областных центров, мэр Одессы не увидел солидарности и поддержки.

"Есть Ассоциация городов Украины. И - на глазах людей, которые в нее входят, на глазах у всей страны - сегодня «кошмарят» мэра Одессы. Простите, но других слов у меня нет. И что же мы слышим (от Ассоциации, - ред.)? Робкие заявления о надуманности процесса. Я сказал сразу, что я больше не буду тратить время и приезжать на заседания Ассоциации, пусть не сердится на меня Виталий Владимирович (Кличко, он председательствует в Ассоциации - ред.). Почему? Потому что, если вы думаете, что я допустил ошибку, запустив один из лучших проектов в Украине, или неправильно поступил, позовите меня, дайте мне час и предложите отчитаться перед Ассоциацией о том, что сделано. Или сами ко мне приедьте - я все покажу, мы же работаем для людей", - отметил Труханов.

Для какого-либо объединения нужно единство, а его среди мэров украинских городов нет.

"Если у Филатова проблема с мусором - ребята созвонились, помогли. Если проблема с мусором у Садового - все смотрят и ждут, «загнулся» ли он там или еще нет. Ну и что это будет за партия мэров в таком виде? Соберемся, будем смотреть друг на друга, а мысли наши будут дома, каждый – сам по себе? Зачем? Партия создается только тогда, когда есть общие цели и задачи. Я пока что такого не вижу", - отметил мэр Одессы.

Также по его словам, выборы 2020 года (местные - ред.) для него приоритетнее парламентских. И формат участия в парламентской кампании одесский градоначальник для себя пока не рассматривал.

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