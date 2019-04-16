Подготовительное заседание суда по делу Штепы не состоялось из-за неявки обвиняемой

Заседание перенесли на 20 мая.

Подготовительное заседание суда по делу Штепы не состоялось из-за неявки обвиняемой
Фото: Главред

Орджоникидзевский райсуд Харькова в понедельник, 15 апреля, вновь не смог продолжить подготовительное заседание по делу экс-мэра Славянска Нели Штепы, обвиняемой в сепаратизме.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Заседание не состоялось из-за неявки обвиняемой. Она прислала документы в суд, из которых ясно, что она именно сегодня была на консультации в киевском кардиоцентре. Ей предложили госпитализацию. Она отказалась", - сказали в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Заседание перенесли на 20 мая.

Судебное заседание в уголовном производстве в отношении бывшего мэра Славянска Нели Штепы должно было состояться 4 марта, но из-за ее госпитализации в связи с обострением хронической болезни суд перенес заседание на 12 марта. Это заседание тоже перенесли, так как Штепа снова попала в больницу.

В ноябре прошлого года, по словам адвоката, ее госпитализировали с инсультом, однако вскоре перевели на амбулаторное лечение.

Напомним, Штепу задержали в июле 2014 года. Ее обвиняют в посягательстве на территориальную целостность Украины, повлекшую гибель людей, создание террористической организации, призывах к изменению границ Украины - за содействие роSSийским боевикам весной 2014 года, проведении "референдума" о создании террористической организации "ДНР". Максимальная санкция указанных статей - пожизненное заключение.


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