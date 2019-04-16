Команда Зеленского заподозрила Порошенко в попытке срыва выборов в ряде регионов

В участковых комиссиях не хватает людей Порошенко.

Команда Зеленского заподозрила Порошенко в попытке срыва выборов в ряде регионов
Фото: Макс Требухов

В команде кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского подозревают попытку сорвать второй тур выборов в связи с недостачей представителей Петра Порошенко в участковых избирательных комиссиях.

Об этом говорится в опубликованном сообщении на странице Facebook-команды Зеленского.

Нехватка членов УИК ситуация зафиксирована в Днепропетровской, Одесской, Луганской, Кировоградской, Житомирской, Черниговской областях, Киеве.

«Недостаток людей возник от того, что кандидат в президенты Петр Порошенко подал недостаточное число для формирования комиссий. И здесь ясно одно: малое количество людей в участковых комиссиях может значительно повлиять на качество проведения голосования», - указано на странице.

По закону, заполнить дефицит должны окружные комиссии с помощью местных органов власти, но они этого не делают, демонстрируя свою несостоятельность или «умышленный саботаж процесса организации выборов».

Команда Зеленского призвала присоединиться к работе в комиссиях, чтобы спасти ситуацию и напомнила, что сегодня, 15 апреля – это последний день, когда можно подать документы в участковые комиссии.

Напомним, во второй тур выборов Президента Украины вышли Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Он должен состояться 21 апреля.

По информации на 14 апреля 2019 года, в Кировоградской и Закарпатской областях действительно не хватает более 4 тыс. членов участковых избирательных комиссий. Большинство членов не подал штаб кандидата Порошенко. Он внес всего по 2-3 кандидатуры в члены УИК вместо предусмотренных законом 6-8.

Порошенко во время общения с журналистами на НСК "Олимпийский" 14 апреля заверил, что ситуация с нехваткой членов УИК не приведет к срыву выборов.


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