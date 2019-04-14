Из-за военных действий в Ливии за последние две недели погибли более 120 человек

В настоящее время в стране сохраняется двоевластие.

Из-за военных действий в Ливии за последние две недели погибли более 120 человек
Фото: fondsk.ru

В результате военных действий возле ливийской столицы Триполи за последние две недели погибли не менее 121 человека. Кроме того, с момента начала наступления генерала Халифы Хафтара 4 апреля, ранения получил 561 человек. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в воскресенье, 14 апреля, передает Немецкая волна.

“ВОЗ намерена направить в североафриканскую страну дополнительных сотрудников, а также расширить медицинскую помощь. Одновременно базирующаяся в Женеве организация осудила "повторяющиеся нападения" на сотрудников гуманитарных организаций и машины медицинской помощи в Триполи”, - говорится в сообщении.

Ранее Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила, что военные действия ставят под угрозу жизнь гражданского населения и препятствуют процессу примирения в стране под эгидой ООН. По ее словам, результатом военного конфликта может стать усиление террористических организаций в регионе.

Напомним, в настоящее время в Ливии сохраняется двоевластие.

В начале апреля командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар в начале апреля начал наступление на Триполи. Генерал, поддерживающий парламент в Тобруке на востоке страны, стремится свергнуть правительство национального согласия (ПНС) Фаиза Сараджа, признанного международным сообществом.

Бои в пригородах ливийской столицы между повстанцами Хафтара и силами ПНС идут с 4 апреля. В результате военных действий прекратил работу единственный действовавший в стране аэропорт.

После начала военного конфликта в Ливии Евросоюз вывел из этой страны своих сотрудников, а США - своих военных.

75-летний генерал Халифа Хафтар является бывшим сподвижником Муамара Каддафи - в прошлом многолетнего правителя Ливии, пришедшего к власти после свержения монархии в 1969 году и убитого в 2011 году.


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