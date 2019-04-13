Порошенко попросил Зеленского прервать уикенд в Париже ради дебатов на "Олимпийском"

"Не бойтесь оппонента, не бросайте трубку, возвращайтесь".

Президент Петр Порошенко попросил своего конкурента по выборам Владимира Зеленского прервать уикенд в Париже и приехать на дебаты на "Олимпийском".

Они назначены на 14:00 воскресенья.

"Общение с миллионами украинцев важнее, чем выходные в Париже. Не прячьтесь от избирателей, не убегайте от прессы, не бойтесь оппонента, не бросайте трубку, возвращайтесь, прилетайте и поговорите наконец с людьми", - говорится в обращении Порошенко.

Напомним, что официальные теледебаты между кандидатами в президенты назначены на 20:00 19 апреля, но они скорее всего не состоятся.

Владимир Зеленский вызвал еще в начале апреля вызвал Петра Порошенко на дебаты на НСК "Олимпийский" и назначил их на 19:00 19 апреля.

Порошенко намерен выполнить требование закона и приехать на теледебаты и поэтому предложил другую дату дебатов на стадионе - 14 апреля.


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