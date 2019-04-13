В Одесской области разоблачили схему распространения наркотиков среди пограничников

В декабре 2018 из-за употребления наркотиков умер сотрудник Госпогранслужбы.

В Одесской области разоблачили схему распространения наркотиков среди пограничников
В Одесской области разоблачили схему распространения наркотиков среди пограничников
Фото: dbr.gov.ua

В Одесской области разоблачили схему распространения наркотиков среди пограничников, в результате употребления которых умер военнослужащий. Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

"Следствие установило, что наркотические вещества военнослужащие закупали у членов преступной организации, которая занималась распространением особо опасных тяжелых наркотических веществ на территории Одесской области", - сообщили в ГБР.

В ходе масштабной спецоперации был проведен ряд задержаний лиц, причастных к распространению наркотических веществ.

В частности, задержали женщину-военнослужащего Подольского пограничного отряда, которая в течение нескольких месяцев покупала наркотики и продавала их коллегам-военнослужащим на территорию пограничного отряда.

"Женщина заказывала наркотические вещества через социальную сеть "Инстаграм" и получала их в почтовом отделении, для конспирации указывая номер телефона и данные другого человека", - говорится в сообщении.

У нее изъяли пакет с таблетками розового цвета и пакет с желтым порошкоподобным веществом. Вещества направили на экспертизу.

Фото: dbr.gov.ua

Следователи теруправления ГБР, расположенного в Николаеве, готовят задержанной сообщение о подозрении в незаконном сбыте наркотических веществ, совершенном группой лиц (ч.2 ст.307 Уголовного кодекса Украины).

В случае доказательства вины, женщине грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 6 до 10 лет.

Фото: dbr.gov.ua

Отмечается, что в поле зрения правоохранителей наркоторговцы и посредники, которые распространяли наркотики среди пограничников, попали еще в декабре 2018 года. Тогда следователи теруправления ГБР в Николаеве задержали солдата, у которого изъяли наркотические и психотропные вещества. Впоследствии в Белгород-Днестровском Пограничном отряде в результате употребления наркотических веществ умер пограничник.

Напомним, полиция накрыла крупный наркокартель с ежемесячным оборотом 10 млн гривен. Задержаны 32 человека в разных регионах Украины.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
ФСБ заявила о задержании под Москвой члена "Правого Сектора" по фамилии ПирожокФСБ заявила о задержании под Москвой члена "Правого Сектора" по фамилии Пирожок
Пулеметчицу Яну Червоную посмертно наградили орденом ХмельницкогоПулеметчицу Яну Червоную посмертно наградили орденом Хмельницкого
Военнопленный украинский моряк Гриценко рассказал комиссару СЕ об условиях содержания в СИЗОВоеннопленный украинский моряк Гриценко рассказал комиссару СЕ об условиях содержания в СИЗО
МВД взял Зеленского под охрану по запросу его штабаМВД взял Зеленского под охрану по запросу его штаба
Прокурор Кулик обвинил замгенпрокурора Енина в содействии ОПГ КурченкоПрокурор Кулик обвинил замгенпрокурора Енина в содействии ОПГ Курченко
Блок рекламы


Похожие новости
В Винницкой области чиновник из ОГА погорел на взятке в 180 тыс. гривенВ Винницкой области чиновник из ОГА погорел на взятке в 180 тыс. гривен
Комвзвода воинской части в Харьковской области задержан при получении 10 тыс. гривен взяткиКомвзвода воинской части в Харьковской области задержан при получении 10 тыс. гривен взятки
Порошенко отстранил от должности главу Одесской ОГАПорошенко отстранил от должности главу Одесской ОГА
Порошенко отправил в отставку главу Одесской ОГА Степанова, - СМИПорошенко отправил в отставку главу Одесской ОГА Степанова, - СМИ
На заброшенном кемпинге в Луганской области обнаружили склад боеприпасовНа заброшенном кемпинге в Луганской области обнаружили склад боеприпасов
Супрун назвала главную причину смертности среди украинцевСупрун назвала главную причину смертности среди украинцев
ОБСЕ зафиксировала в Луганской области новейшее роSSийкое вооружениеОБСЕ зафиксировала в Луганской области новейшее роSSийкое вооружение
ВСУ проведут испытания двух ракетных систем в Одесской областиВСУ проведут испытания двух ракетных систем в Одесской области
Конституционный суд одобрил переименование Днепропетровской областиКонституционный суд одобрил переименование Днепропетровской области
В Донецкой области членов комиссии заставили подписать чистый протоколВ Донецкой области членов комиссии заставили подписать чистый протокол
Последние новости
Подгружаем последние новости