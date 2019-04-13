В Одесской области разоблачили схему распространения наркотиков среди пограничников, в результате употребления которых умер военнослужащий. Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

"Следствие установило, что наркотические вещества военнослужащие закупали у членов преступной организации, которая занималась распространением особо опасных тяжелых наркотических веществ на территории Одесской области", - сообщили в ГБР.

В ходе масштабной спецоперации был проведен ряд задержаний лиц, причастных к распространению наркотических веществ.

В частности, задержали женщину-военнослужащего Подольского пограничного отряда, которая в течение нескольких месяцев покупала наркотики и продавала их коллегам-военнослужащим на территорию пограничного отряда.

"Женщина заказывала наркотические вещества через социальную сеть "Инстаграм" и получала их в почтовом отделении, для конспирации указывая номер телефона и данные другого человека", - говорится в сообщении.

У нее изъяли пакет с таблетками розового цвета и пакет с желтым порошкоподобным веществом. Вещества направили на экспертизу.

Фото: dbr.gov.ua

Следователи теруправления ГБР, расположенного в Николаеве, готовят задержанной сообщение о подозрении в незаконном сбыте наркотических веществ, совершенном группой лиц (ч.2 ст.307 Уголовного кодекса Украины).

В случае доказательства вины, женщине грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 6 до 10 лет.

Фото: dbr.gov.ua

Отмечается, что в поле зрения правоохранителей наркоторговцы и посредники, которые распространяли наркотики среди пограничников, попали еще в декабре 2018 года. Тогда следователи теруправления ГБР в Николаеве задержали солдата, у которого изъяли наркотические и психотропные вещества. Впоследствии в Белгород-Днестровском Пограничном отряде в результате употребления наркотических веществ умер пограничник.

Напомним, полиция накрыла крупный наркокартель с ежемесячным оборотом 10 млн гривен. Задержаны 32 человека в разных регионах Украины.