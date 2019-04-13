Германия передала Украине утраченную во время Второй мировой грамоту Петра І

Артефакт планируют экспонировать в Софии Киевской.

Германия передала Украине утраченную во время Второй мировой грамоту Петра І
Фото: facebook.com/Yevhen.Nyschuk/

Германия передала Украине исторический документ - грамоту Петра I, которая была потеряна во время Второй мировой войны. Об этом сообщил министр культуры Евгений Нищук.

"Это действительно очень интересный рукописный пергамент, размером 80 на 58 см в серебряно-позолоченной оправе. По возвращению документ доставили в Национальный заповедник «София Киевская», где очень скоро мы представим грамоту к осмотру", - написал Нищук на своей странице в facebook.

Артефакт датирован 1708 годом. С конца 1950-х находился в библиотеке Института восточно-европейской истории и краеведения Университета Тюбингена в Германии.

По словам министра, передача стала результатом работы Межправительственной комиссии по вопросам возвращения перемещенных культурных ценностей во время Второй мировой войны, которую возглавили первый заместитель министра Светлана Фоменко и посол по особым поручениям МИД ФРГ доктор Михаэль Янсен.

Напомним, ранее из-за пропажи 10 ценных предметов в Лавре открыто уголовное производство. Недостачу обнаружили при инвентаризации.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
ФСБ заявила о задержании под Москвой члена "Правого Сектора" по фамилии ПирожокФСБ заявила о задержании под Москвой члена "Правого Сектора" по фамилии Пирожок
Пулеметчицу Яну Червоную посмертно наградили орденом ХмельницкогоПулеметчицу Яну Червоную посмертно наградили орденом Хмельницкого
Военнопленный украинский моряк Гриценко рассказал комиссару СЕ об условиях содержания в СИЗОВоеннопленный украинский моряк Гриценко рассказал комиссару СЕ об условиях содержания в СИЗО
МВД взял Зеленского под охрану по запросу его штабаМВД взял Зеленского под охрану по запросу его штаба
Прокурор Кулик обвинил замгенпрокурора Енина в содействии ОПГ КурченкоПрокурор Кулик обвинил замгенпрокурора Енина в содействии ОПГ Курченко
Блок рекламы


Похожие новости
Франция и Германия согласились на встречу в "нормандском формате" после выборов в Украине, - ПорошенкоФранция и Германия согласились на встречу в "нормандском формате" после выборов в Украине, - Порошенко
Штаб Зеленского опубликовал видеоролик, уточняющий время "дебатов на стадионе"
РоSSийский оппозиционер получил политическое убежище в УкраинеРоSSийский оппозиционер получил политическое убежище в Украине
Германия экстрадирует экс-нардепа Крючкова в Украину, - САПГермания экстрадирует экс-нардепа Крючкова в Украину, - САП
Двое роSSийских полицейских попросили убежища в УкраинеДвое роSSийских полицейских попросили убежища в Украине
ЦИК увеличил расходы на второй тур выборов на 12 млн гривенЦИК увеличил расходы на второй тур выборов на 12 млн гривен
Глава ГосЧС заявил о критической ситуации с пожарами в УкраинеГлава ГосЧС заявил о критической ситуации с пожарами в Украине
Посольство Польши в Украине возмутилось фильму о Бандере на Первом национальномПосольство Польши в Украине возмутилось фильму о Бандере на Первом национальном
Совет Европы: Судебная реформа в Украине соответствует стандартам СЕСовет Европы: Судебная реформа в Украине соответствует стандартам СЕ
В "Блоке Петра Порошенко" анонсировали дебаты и 14, и 19 апреляВ "Блоке Петра Порошенко" анонсировали дебаты и 14, и 19 апреля
Последние новости
Подгружаем последние новости