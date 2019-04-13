Германия передала Украине утраченную во время Второй мировой грамоту Петра І
Артефакт планируют экспонировать в Софии Киевской.
Германия передала Украине исторический документ - грамоту Петра I, которая была потеряна во время Второй мировой войны. Об этом сообщил министр культуры Евгений Нищук.
"Это действительно очень интересный рукописный пергамент, размером 80 на 58 см в серебряно-позолоченной оправе. По возвращению документ доставили в Национальный заповедник «София Киевская», где очень скоро мы представим грамоту к осмотру", - написал Нищук на своей странице в facebook.
Артефакт датирован 1708 годом. С конца 1950-х находился в библиотеке Института восточно-европейской истории и краеведения Университета Тюбингена в Германии.
По словам министра, передача стала результатом работы Межправительственной комиссии по вопросам возвращения перемещенных культурных ценностей во время Второй мировой войны, которую возглавили первый заместитель министра Светлана Фоменко и посол по особым поручениям МИД ФРГ доктор Михаэль Янсен.
Напомним, ранее из-за пропажи 10 ценных предметов в Лавре открыто уголовное производство. Недостачу обнаружили при инвентаризации.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
13.04.2019 14:10
13.04.2019 14:12