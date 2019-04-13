За сутки на Донбассе погиб один украинский военный, восемь ранены

Боевики 20 раз обстреляли позиции ВСУ.

?За сутки на Донбассе погиб один украинский военный, восемь ранены
Фото: Макс Левин

За минувшие сутки роSSийско-оккупационные войска 20 раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил, при этом четыре раза применили запрещенное Минскими договоренностями вооружение, а также вооружение боевых машин пехоты, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил в Фейсбуке.

"Во время обстрелов один украинский защитник погиб, восемь военнослужащих получили ранения. Ни один обстрел противника не остался без адекватного ответа Объединенных сил", - говорится в утренней сводке.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики обстреляли позиции ООС 19 раз: дважды из минометов калибра 120-мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов - у Лебединского; трижды из минометов калибра 82-мм, противотанковых ракетных комплексов, вооружения боевых машин пехоты, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - у Павлополя; четыре раза из противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - у Новотроицкого; пять раз из противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов - у Новоселовки; из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - у Гнутово; дважды из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия - в районе Водяного; дважды из гранатометов различных систем и стрелкового оружия - в районе пригорода Авдеевки.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики из минометов калибра 82-мм обстреляли позиции ООС вблизи Екатериновки.

С начала текущих суток враг боевики дважды обстрелял позиции ВСУ в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе Пищевика; из станковых противотанковых гранатометов - в районе Чермалыка. Потерь среди личного состава не было.

Напомним, Трехсторонняя контактная группа по Донбассу в Минске сошлась во мнении о необходимости объявления пасхального перемирия. Этот вопрос рассмотрят 24 апреля.


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