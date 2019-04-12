На рынке в Пакистане произошел взрыв, есть пострадавшие

По данным местных СМИ, погибли 16 человек.

На рынке в Пакистане произошел взрыв, есть пострадавшие
Фото: ndtv

12 апреля в пакистанском городе Кветта (провинция Белуджистан) на крупном продуктовом рынке прогремел мощный взрыв. По словам местных чиновников, по меньшей мере, 16 людей погибли, 30 ранены.

Об этом сообщает Ndtv.

По данным полиции, взорвался автомобиль, который был припаркован на рынке. Власти предполагают, что взрыв был направлен против членов хазарской общины.

Среди жертв - восемь этнических шиитских хазарей, а также один сотрудник службы безопасности и работники рынка.

После случившегося, на пресс-конференции полиция заявила, что им не поступало никаких предупреждений о возможном нападении на рынок.

Сообщается, что еще ни одна группировка не взяла на себя ответственность за нападение.

Белуджистан, граничащий с Афганистаном и Ираном, является крупнейшей, беднейшей и самой опасной провинцией Пакистана, на территории которой властям противостоят повстанцы-сепаратисты, которые борются за независимость для народа белуджей, а также исламистские боевики.

Напомним, 4 марта 2019 года Индия и Пакистан возобновили обстрелы на линии контроля в индийском штате Джамму и Кашмир. Индия также утверждает, что Пакистан неспровоцированно нарушил двухдневное перемирие.

Ранее, 27 февраля Пакистан сбил два самолета ВВС Индии и захватил индийского пилота. В Пакистане заявили, что ВВС Индии нанесли удары по "невоенным целям". В ответ Индия сбила пакистанский истребитель. Позже Пакистан освободил индийского пилота.

Боевые действия между индийскими и пакистанскими войсками в районе Кашмир возобновились в ночь на субботу, 2 марта. Тогда погибли по меньшей мере четыре человека.


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