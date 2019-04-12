Коломойский: юрист Зеленского - мой личный адвокат

"Вы же понимаете, что, начиная с Авраама все люди как-то между собой связаны".

Адвокат Андрей Богдан, который осуществляет юридическое сопровождение кампании кандидата в президенты Владимира Зеленского, является личным адвокатом бизнесмена Игоря Коломойского.

Об этом журналистам программы "Схемы: коррупция в деталях" (совместный проект Радио Свобода и телеканала "UA: Первый") рассказал сам олигарх.

На вопрос, почему юрист Зеленского часто летал в Женеву, когда там жил Коломойский, а затем - в Тель-Авив, куда он переехал позже, олигарх ответил: "Он, прежде всего, мой адвокат".

На вопрос, действительно ли Богдан совмещает работу адвоката бизнесмена и сотрудничество со штабом Зеленского, Коломойский отметил: "Я вам скажу, что он еще работает и на других людей, что вызывает у меня раздражение, потому что возникает вопрос: есть ли конфликт интересов? Вы же понимаете, что, начиная с Авраама, а все люди как-то между собой связаны".

Напомним, ранее "Схемы" выяснили, что только с февраля 2017 года Зеленский не менее 13 раз летал в Женеву и Тель-Авив, где живет Коломойский. Причем, в каждой второй поездке его сопровождал юрист Андрей Богдан, который в итоге стал главным юридическим советником кампании Зеленского на выборах президента. В декабре 2018 года к ним также присоединился глава партии "Слуга народа" Иван Баканов.Сам Богдан отказался говорить о причинах посещения Женевы и Тель-Авива, ссылаясь на то, что это "частная жизнь".