Следком РоSSии объявил в розыск Гриценко и требует его заочного ареста

Гриценко обвинили в "публичных призывах к осуществлению террористической деятельности на территории РФ".

Следственный комитет РФ просит Басманный суд Москвы заочно арестовать бывшего министра обороны Украины, лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко.

Об этом сообщают роSSийские СМИ .

Гриценко в РоSSии обвинили в "публичных призывах к осуществлению террористической деятельности на территории РоSSии". Как уточнила пресс-секретарь суда Юнона Царева, он также объявлен в розыск.

"В Басманный суд Москвы поступило ходатайство следственных органов об избрании в отношении А. Гриценко заочной меры пресечения в виде заключения под стражу. Он объявлен в международный розыск", - заявила представитель суда, не уточнив дату заседания.

По ее словам Гриценко заочно предъявлено обвинение по двум эпизодам ч. 205.2 УК РФ ("публичные призывы к осуществлению террористической деятельности в сети Интернет").

"По версии Следкома РФ , Гриценко в 2014 году в ходе прямой трансляции телерадиокомпании "Студия 1+1" выступил с публичным призывом к осуществлению террористической деятельности на территории РФ путем подрыва железнодорожных поездов. Второй эпизод связан с его призывами в эфире телеканала "112 Украина" 2 июля 2017 года к осуществлению террористической деятельности на территории Москвы и Таганрога", - пишет ТАСС.

Напомним, Гриценко принимал участие в выборах президента Украины 31 марта 2019 года. В его пользу сняли свои кандидатуры мэр Львова Андрей Садовый, бывший журналист Дмитрий Гнап и нардеп Дмитрий Добродомов. В первом туре Гриценко набрал 6.91% голосов.