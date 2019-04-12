Гендиректор 1+1 пригрозил Порошенко судом

Ткаченко заявил, что президент "ворвался в эфир частной компании без приглашения".

Гендиректор 1+1 пригрозил Порошенко судом
Гендиректор группы 1+1 media Александр Ткаченко

Гендиректор группы 1+1 media Александр Ткаченко заявил, что собирается подать в суд на президента Петра Порошенко.

Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке.

Так Ткаченко прокомментировал вчерашнее неожиданное появление главы государства в прямом эфире шоу "Право на владу". По словам Ткаченко, редакция передачи всю избирательную кампанию приглашала Порошенко в эфир, но безрезультатно.

"Все как обычно - приглашены гости, не кандидаты(!), эксперты, с разных сторон. И вдруг за пару минут до эфира, появляется представитель АП - В.Горковенко возле ворот студии. Начинает светскую беседу с администратором. И тут без мигалок и охраны во двор госстудии Довженко подъезжают две машины и выходит сам - Президент. Причем не совсем понятно в котором он тут статусе - кандидата или президента. Но как понимаете при его виде и охранников УДО - все в шоке. Он говорит - пришёл - на дебаты. То есть таки как бы кандидат? Или..?", - написал Ткаченко.

"При этом он точно знает, что его оппонент - Владимир Зеленский - в этот момент уже находится - в Париже, в преддверии завтрашней встречи с президентом Франции - Эммануэлем Макроном. Поскольку - и СБУ и МИД все-таки ещё как бы под контролем - президента... Его впускают в студию. А шо делать? Статус президента никто не отменял", - добавил он.

По словам гендиректора 1+1, Зеленский позвонил в студию из Парижа "и расставил все точки над над і".

Ткаченко заявил, что подаст на Порошенко в суд за то, что он "ворвался в эфир частной компании без приглашения", а также "за прошлые обвинения в адрес канала".

"Вы, пане Президент - думаете мы - лохи? Не-а. И вашими истериками, что выбирают Главкома, - нас не купить. Выбирают - доверие. К Главкому. А доверия то как раз к вам - и нет. Есть презрение и отвращение. А после того, как вы позорно ворвались к нам сегодня в эфир, частной кампании, без приглашения, пользуясь статусом главы государства и не собирались уходить, даже несмотря на вежливые намеки ведущей занять кресло в студии, и опять много говорили - и все мимо реальных фактов, mais - excusez moi, s”il vous plait, не иначе как на иск в суд от нас вы - не заработали. Ждите - в понедельник. В том числе и за прошлые обвинения в адрес 1+1. В стране, которая стряхнёт с себя ваше враньё, - это уже будет возможно. Пошёл обратный отсчёт - ещё 9 дней осталось...", - написал Ткаченко.

Напомним, вечером в четверг, 11 апреля, Порошенко принял участие в телепрограмме "Право на владу" на телеканале 1+1. Он в прямом эфире предложил Зеленскому приехать в студию телеканала, после чего тот включился в эфир по телефону и заявил, что находится во Франции. После непродолжительной перепалки с президентом Зеленский бросил трубку.

Сегодня, 12 апреля, президент Франции примет у себя двух кандидатов в президенты Украины - Зеленского и Порошенко. Перед встречей с Макроном президент также посетит Германию и встретится с канцлером Ангелой Меркель.


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