Литва отзывает посла из РоSSии из-за угроз

Посол проходит специальным свидетелем в досудебном расследовании.

Литва отзывает посла из РоSSии из-за угроз
Фото: rus.tvnet.lv

Литва отзывает своего посла в РоSSии Рямигиюса Мотузаса для консультаций, передает DW.

Одной из причина отзыва стали угрозы в адрес Мотузаса после того, как Вильнюсский окружной суд признал бывшего министра обороны СССР Дмитрия Язова и ряд других россиян виновными в военных преступлениях и преступлениях против человечности по делу о событиях 13 января 1991 года. Тогда в ходе столкновений при попытке частей Советской армии и спецподразделений занять телебашню в Вильнюсе и здание Литовского радио и ТВ погибли 14 человек, более тысячи безоружных людей пострадало.

Литовская сторона обвинила в гибели гражданских лиц советских военных и политическое руководство СССР.

"Посол отзывается для консультаций из-за уязвимости, обусловленной угрозами, которые получило посольство, сотрудники посольства и посол после приговора в "деле 13 января", - уточнила пресс-атташе министра иностранных дел Литвы Раса Якилайтене.

"Поскольку идет расследование, есть этот статус специального свидетеля, и поскольку это связано с Россией в определенном смысле, то посол может быть уязвим, - сказал глава внешнеполитического ведомства Литвы Линас Линкявичюс агентству BNS. - Возможно, ему некоторое время лучше не ездить в эту страну".

Статус спецсвидетеля присваивается, если лицо опрашивается по делу, но оснований для предъявления подозрений недостаточно.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
ФСБ заявила о задержании под Москвой члена "Правого Сектора" по фамилии ПирожокФСБ заявила о задержании под Москвой члена "Правого Сектора" по фамилии Пирожок
Правнук Муссолини будет участвовать в выборах в ЕвропарламентПравнук Муссолини будет участвовать в выборах в Европарламент
"Евролаб" взял на себя вину за ошибку с датой в анализах Зеленского"Евролаб" взял на себя вину за ошибку с датой в анализах Зеленского
Пулеметчицу Яну Червоную посмертно наградили орденом ХмельницкогоПулеметчицу Яну Червоную посмертно наградили орденом Хмельницкого
Военнопленный украинский моряк Гриценко рассказал комиссару СЕ об условиях содержания в СИЗОВоеннопленный украинский моряк Гриценко рассказал комиссару СЕ об условиях содержания в СИЗО
Блок рекламы


Похожие новости
Следком РоSSии объявил в розыск Гриценко и требует его заочного арестаСледком РоSSии объявил в розыск Гриценко и требует его заочного ареста
Полиция возбудила дело из-за ролика, в котором Зеленского сбивает грузовикПолиция возбудила дело из-за ролика, в котором Зеленского сбивает грузовик
Возле посольства Германии в Киеве прошел пикет против снятия санкций с РоSSииВозле посольства Германии в Киеве прошел пикет против снятия санкций с РоSSии
В ПАСЕ изменили документ, который мог позволить снять санкции с РоSSииВ ПАСЕ изменили документ, который мог позволить снять санкции с РоSSии
В РоSSии возбудили дело против литовских судей за приговор экс-министру обороны СССР ЯзовуВ РоSSии возбудили дело против литовских судей за приговор экс-министру обороны СССР Язову
Шесть кандидатов в президенты Мадагаскара получали деньги от РоSSииШесть кандидатов в президенты Мадагаскара получали деньги от РоSSии
Германия добивается снятия санкций с РоSSии в Совете Европы - "Европравда"Германия добивается снятия санкций с РоSSии в Совете Европы - "Европравда"
МИД Венгрии вызвал украинского посла из-за того, что лидера союза венгров не пустили в УкраинуМИД Венгрии вызвал украинского посла из-за того, что лидера союза венгров не пустили в Украину
Пострадавший от отравления "Новичком" в Эймсбери попросил роSSийского посла о встрече с ПутинымПострадавший от отравления "Новичком" в Эймсбери попросил роSSийского посла о встрече с Путиным
Мэра Риги отправили в отставку из-за коррупционного скандалаМэра Риги отправили в отставку из-за коррупционного скандала
Последние новости
Подгружаем последние новости