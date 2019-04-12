В штабе Порошенко заявили о непричастности к ролику, где Зеленского сбивает грузовик

Ранее полиция возбудила дело из-за ролика с кокаином.

В штабе Порошенко заявили о непричастности к ролику, где Зеленского сбивает грузовик
Фото: Скриншот видео

Предвыборный штаб Петра Порошенко отрицает причастность к производству видеоролика с другим кандидатом в президенты Владимиром Зеленским, где его сбивает фура.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы штаба.

"В ответ на многочисленные запросы журналистов сообщаем, что предвыборный штаб Петра Порошенко не имеет никакого отношения к "черному" ролику о кандидате в президенты Владимире Зеленском с кокаином", - отмечают в штабе Порошенко.

Напомним, ранее штаб Зеленского заявил о намерении обратиться в правоохранительные органы из-за публикации на Telegram-канале избирательного штаба президента Петра Порошенко провокационного ролика. Видео было размещено на Telegram-канале "Європейське майбутнє України" 10 апреля. В нем изображен Зеленский, которого сбивает фура, после этого на экране появляется изображение дорожки кокаина и надпись: "У каждого своя дорога".

Полиция возбудила дело из-за ролика по статье ст. 346 Уголовного кодекса Украины - угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля. Также готовится официальный запрос к Telegram, чтобы удалить это видео.


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