Ельченко призвал ООН начать миссию на Донбассе в ответ на миротворческие усилия Украины

ООН больше не может терять возможности в мире, который становится все более опасным, и должна ответить взаимностью Украине как активной участнице миротворчества в мире, решившись на миротворческую миссию для разрешения роSSийско-украинского конфликта.

Об этом в четверг, 11 апреля, заявил Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко во время выступления на открытых дебатах Совета Безопасности ООН , посвященных роли женщин в операциях по поддержанию мира, сообщает Укринформ.

"Очень символично, что Украина, как и украинские миротворцы, делала все возможное для поддержания международных мира и безопасности своим участием в миротворческих операциях ООН . Сейчас мы ожидаем от ООН и ее миротворцев ответа нам взаимностью, чтобы положить конец страданиям украинского народа в конфликте, начатом против моей страны", - отметил Владимир Ельченко.