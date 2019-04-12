Волкер напомнил, что США не поддерживают ни одного из кандидатов в президенты Украины

"Желаем вам успехов в проведении второго тура президентских выборов, а также парламентских осенью".

Волкер напомнил, что США не поддерживают ни одного из кандидатов в президенты Украины
Курт Волкер
Фото: inforesist

Спецпредставитель Государственного департамента США Курт Волкер напомнил, что США не поддерживают ни одного из кандидатов в президенты Украины, но выступают за соблюдение принципов.

Об этом он заявил в своем видеообращении на Киевском форуме по безопасности, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы приветствуем украинский народ с успешным проведением первого тура выборов президента. Желаем вам успехов в проведении второго тура президентских выборов, а также парламентских осенью. Традиционно США не высказывают поддержку ни одному из кандидатов на выборах, впрочем, выступают за соблюдение принципов", - сказал Волкер.

По его словам, США поддерживают Украину в развитии основ демократии, в экономических реформах, в борьбе против коррупции и развитии сильного суверенного безопасного государства.

Говоря о вопросах безопасности, Волкер подчеркнул необходимость выполнения Минских договоренностей.

"По нашему четкому убеждению, Минские соглашения должны быть в полной мере реализованы. До сих пор РоSSия не проявляла желания это сделать. Но мы и дальше готовы к участию, к тому, чтобы сделать все возможное для содействия переговорам, введению миротворцев, чтобы помочь жителям востока Украины вернуться к мирной жизни ", - сказал он.

Волкер также отметил, что США стремятся к проведению переговоров, которые восстановят суверенитет и территориальную целостность Украины в соответствии с Минскими договоренностями.

"Следует также осуществить политические шаги в рамках Минских соглашений. Украина сделала много в этом направлении. И если удастся создать необходимые условия безопасности, мы будем иметь возможность двигаться в таком направлении ", - подытожил спецпредставитель Госдепа.

Напомним, ранее Волкер заявлял, что США будут сотрудничать с любым президентом Украины. Он также выразил надежду, что РоSSия начнет освобождать украинских заложников и пленных после выборов.


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