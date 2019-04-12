Высший совет правосудия уволил судью Печерского райсуда Киева Гладун

за совершение дисциплинарного проступка

Высший совет правосудия уволил судью Печерского райсуда Киева Гладун
Судья Кристина Гладун
Фото: Сергей Нужненко

Высший совет правосудия уволил судью Печерского районного суда Киева Кристину Гладун.

Об этом сообщают "Українські новини" со ссылкой на пресс-службу ВСП.

Отмечается, что в четверг, 11 апреля, ВСП принял решение уволить Гладун с должности на основании п. 3 ч. 6 ст. 126 Конституции, то есть - за совершение дисциплинарного проступка.

В жалобах, которые были поданы на судью в ВСП, говорилось о систематическом нарушении ею норм процессуального законодательства.

Напомним, в апреле 2015 года Генпрокуратура открыла в отношении Гладун уголовное производство по факту вынесения ею незаконного решения - закрыть на стадии следствия уголовное производство в отношении жены экс-депутата Рады Александра Шепелева Галины. Шепелеву обвиняли в том, что в сговоре с находящимся в международном розыске супругом, она похитила 300 миллионов гривен средств вкладчиков "Родовид-банка". Которые сейчас хранятся на заблокированных прокуратурой Швейцарии счетах Шепелевой.

Кроме того, министр юстиции Павел Петренко инициировал увольнение Гладун за нарушение присяги, так как она выносила решения против активистов Евромайдана.


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