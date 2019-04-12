Высший совет правосудия уволил судью Печерского райсуда Киева Гладун
за совершение дисциплинарного проступка
Высший совет правосудия уволил судью Печерского районного суда Киева Кристину Гладун.
Об этом сообщают "Українські новини" со ссылкой на пресс-службу ВСП.
Отмечается, что в четверг, 11 апреля, ВСП принял решение уволить Гладун с должности на основании п. 3 ч. 6 ст. 126 Конституции, то есть - за совершение дисциплинарного проступка.
В жалобах, которые были поданы на судью в ВСП, говорилось о систематическом нарушении ею норм процессуального законодательства.
Напомним, в апреле 2015 года Генпрокуратура открыла в отношении Гладун уголовное производство по факту вынесения ею незаконного решения - закрыть на стадии следствия уголовное производство в отношении жены экс-депутата Рады Александра Шепелева Галины. Шепелеву обвиняли в том, что в сговоре с находящимся в международном розыске супругом, она похитила 300 миллионов гривен средств вкладчиков "Родовид-банка". Которые сейчас хранятся на заблокированных прокуратурой Швейцарии счетах Шепелевой.
Кроме того, министр юстиции Павел Петренко инициировал увольнение Гладун за нарушение присяги, так как она выносила решения против активистов Евромайдана.
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