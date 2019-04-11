Зеленский отказался участвовать в дебатах на "Олимпийском" 14 апреля

Штаб кандидата ответил штабу Порошенко отказом.

Зеленский отказался участвовать в дебатах на
Фото: zhizn.info

Кандидат в президенты, актер Владимир Зеленский отказался участвовать в дебатах на НСК "Олимпийский" 14 апреля. Об этом штаб кандидата сообщил штабу Петра Порошенко, заявил глава парламентской фракции БПП Артур Герасимов.

По словам Герасимова, Порошенко примет участие в дебатах на НСК "Олимпийский" 14 апреля в 14:14.

"К сожалению, сегодня мы услышали от команды Владимира Зеленского, что он не готов, или не хочет участвовать в дебатах", - добавил он.

Напомним, ранее сегодня в штабе Зеленского заявили, что "идут навстречу" пожеланиям избирателей и Порошенко и согласны на дебаты в видеоформате: чтобы действующий президент выступал в студии Национального общественного телевидения, а Зеленский - на стадионе.

Идея провести дебаты на стадионе принадлежит Зеленскому: после первого тура выборов кандидат опубликовал видеоролик, вызывающий Порошенко провести дискуссию на стадионе. Порошенко принял это предложение, после чего Зеленский начал отказываться от участия в дебатах вообще и на стадионе в частности.


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