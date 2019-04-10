Глава ГосЧС заявил о критической ситуации с пожарами в Украине
Ежедневно фиксируется до 600 пожаров.
Глава Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин заявил, что в Украине наблюдается критическая ситуация с пожарами в природных экосистемах.
Об этом сообщает РБК-Украина.
По его словам, на сегодня по всей стране ежедневно фиксируется до 600 пожаров, хотя пожароопасный период еще не наступил.
"За три месяца количество пожаров превысило 13 тысяч, что в 11 раз больше чем за аналогичный период прошлого года, а их площадь возросла почти в 21 раз и составляет 14 тысяч гектаров. Наибольшее количество пожаров зафиксировано в Киевской, Ивано-Франковской, Одесской и Днепропетровской областях. Особенно тревожно, что при сжигании сухой растительности погибли 16 человек", - отметил Чечеткин.
Он также добавил, что негативные тенденции усиливаются и в Чернобыльской зоне отчуждения, где с начала года произошло 26 пожаров с охватом большой радиоактивно загрязненной территории.
Напомним, в Житомирской области из-за неосторожного сжигания сухой травы погибли пожилые супруги.
Ранее под Тернополем на месте сжигания сухой травы загорелся газопровод.
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10.04.2019 14:07