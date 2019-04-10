Закрытый после обстрела пропускной пункт "Марьинка" на Донбассе возобновил работу

5 апреля работа КПВВ была приостановлена после того, как снайпер боевиков ранил пограничника.

На линии разграничения в Донецкой области разблокировали работу контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) "Марьинка".

Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.

"В связи со стабилизацией ситуации в пределах дорожного коридора "Донецк-Курахово" по решению командующего Объединенными силами сегодня с 07:00 восстановлен пропуск людей и транспортных средств через КПВВ "Марьинка"", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что на данный момент все пропускные пункты на линии разграничения работают в штатном режиме.

Кроме того, накануне после реконструкции возобновил работу КПВВ "Гнутово". Изначально открытие этого пункта пропуска было запланировано на 8 апреля, но было перенесено на сутки.

Напомним КПВВ "Марьинка" был закрыт 5 апреля после того как снайпер боевиков ранил пограничника. 9 апреля командование операцией Объединенных сил приняло решение об открытии КПВВ 10 апреля.